Ecuador solicitará a Unasur la devolución del edificio que funciona como su sede en Quito

El presidente Lenín Moreno hizo el anuncio. En un conversatorio con medios internacionales, este jueves 5 de julio del 2018, el Mandatario fue consultado sobre la situación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Aseguró que "la falta de consenso entre los países que componen la Unasur ha provocado que la mitad de ellos la abandonen". Añadió que actualmente la organización está abandonada y se ha constituido en “un nuevo elefante blanco que en algún momento habrá que considerarle otro destino sin que pensemos en la posibilidad de que se cierre Unasur”.



Además manifestó que al organismo multinacional habrá que asignarle otro edificio. “Porque si no está haciendo nada, ese edificio sale sobrando”.



Sin embargo,indicó que esta infraestructura está dada en donación a Unasur. De manera que su devolución es un derecho de los países miembros del organismo. Pero, adelantó que van a solicitar la entrega del predio, ubicado en el noroccidente de Quito.

El edificio, que lleva el nombre del expresidente argentino Néstor Kirchner, fue construido por el Gobierno ecuatoriano con una inversión de USD 43 598 223. La edificación tiene 19 533 metros cuadrados. En su estructura predominó el uso de metal, hormigón armado y vidrio. Y en su construcción trabajaron 1 200 obreros por día.



Sobre el funcionamiento de Unasur, Moreno dijo que su Gobierno cree en la integración y están seguros de que la Unasur fue una idea pero lamentablemente por diversas razones ideológicas no ha funcionado. “Por fantasmas ideológicos no se ha cristalizado (el funcionamiento de Unasur). Esa integración debe haber, no sé el nombre que se le dará al futuro pero debe existir la integración sudamericana”, dijo.