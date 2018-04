Trabajadores bananeros plantean propuestas frente al plan económico presentado por Lenín Moreno

Los trabajadores bananeros reaccionan al anuncio del Plan Económico del Gobierno. La Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (Astac) presentó este 5 de abril del 2018 las propuestas que consideran se deben emplear como nuevas modalidades de contratación en el sector.

Entre ellas, la derogatoria de los acuerdos MDT-2016- 0054 y el MDT-2017-0029 que supuestamente quita a los empleados bananeros del sector agroindustrial y los pasa al agropecuario.



Según el gremio, la forma de pago es por avance logrado o por horas, sin décimos o bonificaciones de ley, no llegando al sueldo básico, que no está contemplado en esta modalidad contractual. “La mayoría de los casos sin afiliación”.



También se pide que el Estado vigile que los empleadores registren a sus trabajadores en el sistema del Ministerio del Trabajo, sin excusa alguna. Y que las modalidades de contratación sean socializadas con los gremios trabajadores, antes de ser implementadas.



Jorge Acosta, coordinador de la Asociación, consideró que la educación de los trabajadores en este caso, bananeros, “es fundamental para dirigir una lucha que alcance el éxito que deseamos. Tener un trabajo digno”.



Para Nadia Álvarez, abogada del gremio, la actividad bananera, que existe más de 80 años, se caracteriza por “la necesidad de un mayor cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente y en eso queremos apoyar”.



Explicó que en esa línea la organización realiza actividades de apoyo, afiliación y capacitaciones permanentes a los agremiados en derechos laborales y humanos, como parte de su compromiso socialmente responsable por una mejor actividad.



Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (Magap), en la actualidad, el banano junto con el camarón son los principales productos de exportación no petrolera, consolidando el lugar de Ecuador como principal exportador de banano en el mundo. Existen 162 234 hectáreas dedicadas a esta actividad, distribuidas en 8 provincias y alrededor de 4 500 fincas.