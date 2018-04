Finalizó plazo para desactivación definitiva de dinero electrónico, anunció el Banco Central del Ecuador

LEA TAMBIÉN

Hasta ayer, lunes 16 de abril del 2018, se implementaron las acciones para el cierre y desactivación definitiva de las cuentas de dinero electrónico, anunció este martes, 17 de abril del 2018, el Banco Central del Ecuador (BCE).

Este procedimiento se llevó a cabo según lo dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la Resolución No. 435-2018-M, de fecha 3 de enero de 2018.



El ente financiero aseguró que el dinero de las cuentas que no fue gestionado por personas naturales o jurídicas se devolverá en su totalidad cuando lo soliciten. Este proceso, así como la consulta de saldos, se realizará de manera presencial.



Para solicitar la devolución del dinero, las personas deberán acercarse con su cédula de identidad a las oficinas de Atención al Cliente del BCE ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. El horario de atención será de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 15:30 horas.



El proceso de devolución puede ser en efectivo o a través de una transferencia interbancaria. En el primer caso, se validará la información en los balcones de Atención al Cliente y luego se hará el retiro del dinero en Caja.



Para la transferencia, la persona firmará una solicitud en la que indicará el nombre de la entidad financiera y el número de cuenta a la que desea transferir el dinero. Para ello, deberá anexar un certificado bancario de la cuenta de ahorro o corriente. La transferencia se hará efectiva entre 24 y 48 horas.



En el caso de personas jurídicas, personas naturales con RUC que lleven contabilidad, ex macro agentes, sistemas auxiliares de pago (SAP) y operadores tecnológicos, el procedimiento será el mismo.



La devolución la podrá realizar a través del representante legal o una persona autorizada; en este caso se deberá presentar un poder notariado.



Los pasivos y saldos que no se movilizaron se devolverán en un plazo de cinco a diez años, contados a partir de la última transacción monetaria realizada, de acuerdo con la Disposición General Sexta del Código Orgánico Monetario y Financiero.