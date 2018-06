Ecuador espera reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio con EE. UU. durante el segundo semestre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, aseguró que durante el segundo semestre del 2018 se podrá reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio con Estados Unidos, que es el paso previo para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial con esa nación.

“Ecuador está listo”, aseguró el titular de este despacho este martes 5 de junio del 2018 durante entrevistas radiales. Para formalizar el encuentro entre ambos países, una comisión del Ministerio viajará en julio a Washington y Nueva York.



Espera que el Gobierno del presidente Donald Trump finalice sus negociaciones con México, Canadá y Japón para que voltee la mirada hacia el Sur del continente.



Recalcó que el interés de Ecuador es lograr un acuerdo bilateral, como el que logró cerrar con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), cuya firma será el próximo 25 de este mes en Islandia.



Corea del Sur es también para Ecuador un país prioritario. Por ello Campana aseguró que trabajan en retomar las mesas de negociación, sin embargo señaló que esta nación exige como paso previo el texto de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que actualmente maneja Cancillería.



Además, Ecuador buscará un acuerdo de alcance parcial con India para productos específicos.

Para Campana si bien el norte de la política oficial no es el proteccionismo, sí es importante que sectores de la economía tengan una mayor protección, como el caso del ámbito agrícola. “Hacerlos más competitivos para no afectar a nadie”, dijo.



Entre los próximos viajes que realizarán representantes del despacho, Campana recordó la invitación que le hicieran los países miembros de la Alianza del Pacífico para julio.



Hacia finales de este mes, participará junto con el Ministerio de Hidrocarburos en la cumbre de la OPEP que se realizará en Viena. Allí esperan presentar el proyecto de inversión para la Refinería de Manabí.



Mientras que seguirán las conversaciones con representantes de la comunidad euroasiática, liderada por Rusia, destino importante para productos no petroleros tradicionales como el banano y las flores.