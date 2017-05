Confirmada la conformación de una bancada de minorías para la próxima Asamblea Nacional

Tras al menos tres reuniones, los legisladores electos pertenecientes a las minorías acordaron hoy, martes 9 de mayo de 2017, la creación de una bancada. Así lo confirmó Wilma Andrade, quien fue elegida en la lista nacional en representación de la Izquierda Democrática.

El bloque tomará el nombre de Bancada de Integración Nacional y la conformarán 13 legisladores de las minorías. Están presentes los políticos que representan a Izquierda Democrática, Pachakutik, Fuerza Ecuador, Sociedad Patriótica y movimientos locales. No descartan que se sumen más asambleístas.



Estos movimientos han acordado varios puntos comunes para construir la agenda legislativa del bloque. Aunque todavía no han redactado el documento final ya que Pachakutik busca que se incluya su agenda programática. Es un requisito para su inscripción presentar el documento con los objetivos comunes.



Entre los puntos que perseguirá la bancada está recuperar la iniciativa legislativa desde la Asamblea y que se incrementen los procesos de fiscalización. Reformas al Código Integral Penal respecto a la criminalización de la protesta social, cambios en la educación superior, la Ley de Comunicación y plantear una amnistía para los perseguidos políticos.



No han definido cuando inscribirán la bancada, ya que según la Ley de la Función Legislativa el plazo para formar bloques se acaba cinco días después de instalada la Asamblea, lo que ocurrirá este domingo 14 de mayo.



Al formar una bancada legislativa, este grupo de asambleístas tiene derecho por ley a mocionar a uno de sus integrantes para que forme el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el máximo órgano de la Asamblea.



Sin embargo, según Wilma Andrade todavía no han conversado sobre este tema pues apenas acaban de acordar la conformación de la bancada. Pero, aseguró que al ser un derecho legal seguramente tendrán una propuesta.



La ley estipula que pueden formar bancadas las organizaciones políticas que tengan al menos 13 asambleístas, que representa el 10% del total del pleno. En este caso pueden hacerlo Alianza País, el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza Creo-SUMA.



Es decir, que estos tres bloques tendrán vocalías en el CAL. En total hay cuatro puestos disponibles. Por lo que la Bancada de Integración Nacional podrá aspirar a la cuarta representación. Sin embargo, el oficialismo ha mostrado el interés de también acaparar ese puesto a través de un bloque de sus aliados.