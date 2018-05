Ecuador interpuso recurso de reconsideración ante la CAN por resolución sobre tasa aduanera

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador interpuso un recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), luego de que este organismo emitiera el 20 de abril del 2018 una resolución en la que califica como gravamen la tasa de servicio de control aduanero, estableciendo un plazo de 10 días para que se retirara.

Así lo informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), aunque no detalló la fecha en la que se interpuso el recurso. Aseguró, no obstante, que se deberá esperar el proceso correspondiente.



De acuerdo con Aduana, Ecuador tiene, además, alternativa en el ámbito judicial para frenar la resolución de la CAN. Se trata de una acción de nulidad que debe presentar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



“Se debe destacar que la referida resolución no constituye en modo alguno un acto en firme ni la etapa final del proceso, y que por tanto Ecuador dispone de varios recursos legales”, señala Senae.



La medida aduanera, que establece una tasa de USD 0,10 sobre las importaciones, ha recaudado entre el 13 de noviembre y el 6 de mayo del 2018 USD 28,1 millones.



Según Aduana, el objetivo de esta tasa es fortalecer el control aduanero para “contribuir al desarrollo del comercio internacional, las modernas concepciones sobre el papel de la aduana y las formas actuales de procesar los controles aduaneros”.