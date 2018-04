Vicuña, Nebot, Jairala y Cevallos encabezaron caminata por la paz en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Una multitudinaria caminata, en la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, convocó la tarde de este jueves 19 de abril del 2018 a las máximas autoridades del país y la provincia del Guayas.

Ellos, que pertenecen a distintos partidos y movimientos políticos, encabezaron la jornada denominada Unidos por la paz. El objetivo, según la Gobernación de Guayas, organizadora del evento, fue rechazar los actos de violencia en la frontera entre Ecuador y Colombia, que ha dejado siete fallecidos entre periodistas y militares, además de dos ciudadanos ecuatorianos secuestrados.



La caminata se inició a las 16:40 en la avenida 9 de Octubre y García Avilés. A la cabeza de la estuvieron juntos la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot; el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala; el gobernador José Francisco Cevallos; la excandidata presidencial, Cynthia Viteri; y Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil.

Los seguidores vistieron camisetas blancas, portaron banderas de Ecuador, usaron listones negros en el pecho. La caminata avanzó a lo largo de la avenida 9 de Octubre, en dirección al Malecón Simón Bolívar.



Durante el recorrido se sumaron varios alcaldes guayasenses, entre ellos Daniel Avecillas de Yaguachi; Nicolás Ugalde de Jujan; y Miguel Solorzano de Santa Lucía.

La caminata llegó a las 17:00 a la intersección de la 9 de Octubre y Malecón. Ahí todos subieron a una tarima. Cevallos comentó que había un único objetivo: pedir la paz ante los últimos acontecimientos en el país.



De su parte, la segunda mandataria hizo un llamado a la unidad. "Esta convocatoria nace desde la sociedad, en donde no hay ni banderas políticas, posturas ideológicas y ni diferencias personales, aquí todos estamos en función de defender lo más sagrado que tenemos: nuestra tranquilidad".



El Alcalde Nebot en su intervención afirmó que ya es la hora de la firmeza, serenidad y del pragmatismo en saber cómo ganar “esta guerra”. “Aquí hay que hacer que Colombia asuma la responsabilidad de solucionar los problemas que le está causando a la población ecuatoriana (la narcoguerrilla)”.

En ese sentido, aprobó que el presidente Lenín Moreno ordenara el retiro de la delegación ecuatoriana respecto de las negociaciones del papel de garantes de un pacto de paz “que en el fondo no existe”.



También dijo que es correcto pedir la ayuda clara de Estados Unidos y reiteró que eso no significa perder soberanía. “Esto no es cuestión de ideología, la ideología del crimen es la que hay que repudiar, no las diferencias conceptuales de carácter político. Esta batalla hay que ganarla sumando”.



Antes de la finalización de la jornada, una niña soltó desde la tarima una paloma blanca como símbolo de paz. En ese momento se lanzaron al aire varios globos blancos.

