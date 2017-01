Ecuador da su apoyo para la negociación del Gobierno colombiano y el ELN

El próximo jueves, 12 de agosto, está previsto que representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reúnan. También que el equipo de negociación del Gobierno colombiano reanude las conversaciones exploratorias para alcanzar la paz.

Durante una rueda de prensa, sobre la asunción de Ecuador a la presidencia del G77+China, Guillaume Long, canciller ecuatoriano, confirmó que después de algunos días de ausencia tanto la delegación del Gobierno colombiano como del ELN están volviendo al Ecuador para continuar con las charlas de paz.



“Les deseamos los mejores augurios para que lleguen a un acuerdo y se instale la primera mesa de diálogo público. Todo el apoyo a las partes que quieren alcanzar esta paz”, dijo.



Añadió que los representantes del ELN vendrán al Ecuador luego de haber discutido con sus bases las líneas de negociación. Sobre los detalles de la reunión mencionó que tienen el lugar listo, pero los detalles todavía tienen que ser afinados por lo que prefirió no hacerlos los públicos.



Long recordó que toda la logística está adelantada porque los inicios de estos diálogos ya se programaron para finales de octubre pasado. En esa ocasión se suspendió ante una disposición del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien puso como condición que se libere sano y salvo al exsenador Odín Sánchez.

Se tenía previsto el inicio de los diálogos públicos de paz en la Capilla del Hombre en Quito.



La presidencia del G77+China pasa al Ecuador



Este viernes, 13 de enero del 2017, el presidente Rafael Correa viajará a New York, Estados Unidos; para recibir de Tailandia la presidencia del G77+China. El canciller Long aseguró que este es un acontecimiento histórico, ya que se trata del mayor grupo de la ONU: 134 países miembros de un total de 193 que conforman las Naciones Unidas.



El funcionario explicó que esta agrupación nació con 77 fundadores, básicamente de América Latina, el Caribe, África y Asia en su mayoría. Tiene un peso importante dentro del sistema de la ONU. Cuenta con una institucionalidad propia y una secretaría general con funcionarios a tiempo completo.



Añadió que esta es la mayor representación que ha tenido Ecuador, luego de que en 1973 asumió la presidencia de la Asamblea General del de la ONU. “Es fruto de la legitimidad que ha tenido Ecuador en los últimos años, ya que este nombramiento se da luego de una elección”, mencionó.



Informó que los temas que ha venido trabajando esta organización son el derecho al desarrollo, que es la mayor plataforma del G77+China y el financiamiento para ese desarrollo, el calentamiento global, cambio climático, cooperación sur-sur, es decir, las reglas del juego con las que los países en vías de desarrollo deben desenvolverse en la economía mundial.



Otro tema es la migración, el derecho de los migrantes y -dijo- se deberá trabajar en cuanto a la crisis de refugiados que se vive en el mundo. “Cuando se busca construir más muros y menos puentes, la presidencia del Ecuador es fundamental”, argumentó.



Además, expuso que el tema en el que ha tenido mayor fuerza dentro del G77 es la lucha contra la evasión tributaria y en contra de los paraísos fiscales. Aclaró que esta no la va a inaugurar el Ecuador, sino que va a continuar esa tradición. “La presidencia del Ecuador, dará el énfasis necesario a este trabajo”.



Para esto -mencionó- Ecuador ratificará el proyecto de crear un cuerpo intergubernamental para la lucha en contra de la injusticia tributaria, que incluye el tema de los paraísos fiscales, así como las desigualdades entre países vecinos para evitar las fugas de capitales.



Añadió que tiene un buen pálpito de que esto se concrete, ya que luego de varias coyunturas como el escándalo por la investigación periodística 'panama papers', más países en el mundo se han abierto para colaborar con la lucha en contra de este fenómeno.