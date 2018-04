Ecuador se blinda ante posible brote de sarampión

En septiembre del 2016, la región de las Américas fue declarada libre de sarampión. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció entonces que luego de 22 años se convertía en la quinta enfermedad prevenible por vacunación en ser eliminada.

En 1971 pasó lo mismo con la viruela; en 1994, con la poliomielitis; el 2015, con la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. En Ecuador, desde el 2011 no se registraba un caso de sarampión, precisó el Ministerio de Salud Pública.



Pero el 9 de marzo se alertó al país de la posibilidad de enfrentar un brote de sarampión, difteria y fiebre amarilla.



La causa: los flujos migratorios que recibe Ecuador. El anuncio lo hicieron la ministra Verónica Espinosa y Gina Tambini, representante de la OPS. Y se recordó que este año se preveía vacunar a 1,5 millones de niños, desde el año de edad hasta chicos de 15.



Ayer, a menos de un mes de esa alerta, ambas autoridades confirmaron el primer caso importado de sarampión. La víctima es un pequeño de 5 años proveniente de Venezuela. Ingresó por el Puente de Rumichaca el pasado martes 27 de marzo. Luego, él y su familia se instalaron en un barrio en el sur de Quito.



La enfermedad viral, detalla la OPS, puede causar neumonía, ceguera, inflamación al cerebro e incluso la muerte.

La ministra Espinosa recalcó que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, que puede causar la muerte.



Hasta marzo de este año, 10 países de América reportaron casos de sarampión. De ellos, el que más cuadros confirmados tiene es Venezuela: 222.



En el país, los niños reciben dos dosis de la vacuna SRP, que previene sarampión, rubéola y paperas, a los 12 y 18 meses de edad. Quienes ya se aplicaron esta vacuna no corren el riesgo de contraer la enfermedad, explicó la infectóloga Cristina Moreno. “La vacunación aumenta el nivel de anticuerpos contra el virus”.



La ministra Espinosa informó que se instalarán brigadas en la frontera para inmunizar a niños y extranjeros de hasta 15 años que no hayan sido vacunados. También se cubrirá a menores ecuatorianos que no tengan registros de dosis previas, hasta los 8 años.



Moreno explicó que lo ideal es inmunizar hasta los 15 meses de edad, pero igual se pueden colocar las dosis a personas de más edad. En esos casos, puede haber efectos secundarios, como enrojecimiento y dolor en el área de vacunación.



Como parte de la alerta temprana, emitida el 9 de marzo pasado, el Ministerio de Salud lleva adelante un plan para fortalecer la vacunación, la vigilancia epidemiológica y los servicios de salud de la red pública, a escala nacional.



La Ministra dijo que por la aparición de varios casos en los países vecinos era imperativo activar los protocolos de vigilancia epidemiológica.



“Hemos aumentado considerablemente las dosis previstas para este año, no solo para cubrir a los menores edad sino a todas las personas que no han recibido las vacunas”.



Como parte de las medidas se conformó el Comité Nacional de Sarampión, con la presencia de 10 expertos. Además, ya se ubicó a por lo menos 10 hospitales que podrían recibir a pacientes, de quienes se sospeche puedan tener el virus.



Una vez que se confirmó el primer caso importado, el Ministerio realizó cuatro barridos, de 1 kilómetro a la redonda, para descartar otros posibles casos entre quienes estuvieron en contacto con el niño afectado. Esto se realizó en Quito y Tulcán, con la participación de 800 funcionarios.



Entre febrero y marzo, como parte de lo planificado, el MSP colocó 2 974 vacunas, aseguró la titular de esa Cartera.

En este sentido, descartó que el virus circule en el país. De hecho, Tambini subrayó que el objetivo desde la OPS es evitar el restablecimiento de la activación endémica.



Espinosa insistió en que la vacunación permanente es parte de la alerta temprana. La vacuna está disponible en toda la red pública. También se visitarán escuelas y colegios.



En Rumania, Italia y Ucrania, dijo Tambini, se han reportado más de 10 000 casos de sarampión este 2018. El virus se expandió por el flujo migratorio.