Donald Trump dice que sería un honor reunirse con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sentiría honrado de poder reunirse con el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, según señaló este lunes 1 de mayo de 2017. "Si fuera apropiado reunirme con él, lo haría absolutamente. Me sentiría honrado de hacerlo", dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg.

"Siempre y cuando ocurra bajo las circunstancias correctas. Pero lo haría". "La mayoría de los políticos jamás lo diría", añadió. "Pero yo les digo que en las circunstancias correctas me reuniría con él".



Trump señaló ya en su campaña electoral que estaba dispuesto a reunirse con Kim Jong-un. Sin embargo, su portavoz Sean Spicer relativizó un poco después estas declaraciones. "Deberían cumplirse una gran cantidad de condiciones", dijo en Washington. "Y por el momento no se están dando".



Actulamente, Corea del Norte está "muy alejada". En el caso de que el gobierno en Pyongyang siga adelante con su comportamiento provocativo, jamás se llegará a un diálogo, sostuvo.



El conflicto en torno al programa atómico norcoreano se intensificó en las últimas semanas y Trump amenazó en varias ocasiones con posibles intervenciones. A pesar de varias resoluciones de la ONU, el Gobierno norcoreano sigue adelante con su programa atómico y desarrolla misiles que, además de Corea del Sur y Japón, también podrían alcanzar la costa estadounidense.



El aislado régimen comunista realizó el sábado una nueva prueba con un misil que resultó fallida. Trump advirtió tras ello de nuevas provocaciones. "No sería feliz si él llevara a cabo una prueba atómica", dijo en una entrevista con la cadena CBS.



Cuando se le preguntó si con eso se refería a una reacción militar, se limitó a decir: "No lo sé. Veremos". El gobierno estadounidense apuesta cada vez más al apoyo de China y, de hecho, quiere que Pekín aumente la presión sobre Pyongyang.



Estados Unidos considera que el gobierno del presidente Xi Jinping tiene una gran influencia en Corea del Norte, también por el hecho de que el 80% del comercio exterior norcoreano se desarrolla a través de China.



El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, mencionó la semana pasada nuevamente la posibilidad de retomar el diálogo diplomático. En el pasado, China instó a Estados Unidos una y otra vez a retomar conversaciones directas con Corea del Norte.