Trump contrata al exabogado de Clinton para la investigación sobre Rusia

Donald Trump une a su equipo de abogados a Emmet Flood, tras la decisión de jubilarse a fin de mes de Ty Cobb, quien lideraba la defensa del presidente en la investigación de la posible colusión entre su equipo de campaña y Rusia.

“Emmet Flood se unirá al personal de la Casa Blanca para representar al presidente y la administración contra la caza de brujas rusa”, informó la secretaria de prensa Sarah Sanders este miércoles 2 de mayo del 2018.



Flodd representó al expresidente Bill Clinton cuando fue sometido a un impeachment por el caso de Monica Lewinsky, acusado, entre otros cargos, de obstrucción a la justicia.



“Ty Cobb ha hablado durante semanas de su jubilación y la semana pasada informó al jefe de gabinete (John) Kelly que lo haría a final de mes”, declaró el miércoles Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca.



Cobb lideró el equipo legal de la Casa Blanca tras la renuncia en marzo de John Dowd, que consideraba que el presidente no seguía sus consejos.



Trump y Dowd chocaron sobre la conveniencia de declarar ante el fiscal general Robert Mueller. Mientras el abogado le recomendaba no hacerlo, el presidente considera que presentarse aceleraría el final de la investigación.



El exalcalde de Nueva York Rudolph Giulani se unió al equipo legal del presidente el mes pasado, en medio de informaciones de que intenta negociar con Mueller la entrevista con Trump.



The Washington Post informó el miércoles de que Mueller advirtió en marzo a Dowd que podría llevar al presidente ante la justicia si declinaba entrevistarse con él voluntariamente.



El cuestionario entregado por el equipo de Mueller a la Casa Blanca demuestra que se investiga una posible obstrucción a la justicia por parte del presidente en el despido del exdirector del FBI James Comey.



Mueller también quiere preguntar al mandatario qué sabía de los intentos de sus asistentes de campaña para buscar ayuda rusa durante la carrera presidencial estadounidense de 2016, según el cuestionario filtrado por The New York Times.