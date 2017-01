Trump arremete contra la prensa, apenas un día después de su investidura

El nuevo gobierno de Estados Unidos arremetió este sábado,21 de enero, con toda su fuerza contra la prensa local, al punto que el presidente Donald Trump afirmó que está en "guerra con los medios" y su portavoz tachó de "irresponsable" la cobertura de la investidura.

Trump realizó este sábado una visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y en ese escenario retomó la retórica de su campaña electoral al afirmar que los periodistas que escriben sobre él "son algunas de las personas más deshonestas que existen en la tierra".



En su primer acto oficial como presidente, Trump dijo que al leer los diarios este sábado se sorprendió de verificar que la versión difundida por la prensa es que había poca gente en la ceremonia de su investidura.



"Mostraron una imagen donde prácticamente no había nadie", criticó el presidente. "Los 'pescamos', y pienso que van a pagar un precio alto", añadió.



Además, dijo Trump, la prensa "hizo parecer que yo tengo un problema con la comunidad de inteligencia", posibilidad que descartó de plano.



A pesar de su negativa, no fue posible ocultar que el actual director de la CIA, John Brennan, simplemente no apareció al discurso de Trump en el hall de entrada de la agencia de espionaje.



Pero en realidad los ataques a la prensa por parte del nuevo gobierno estaban apenas empezando.





Cobertura 'irresponsable'



El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, convocó a la prensa para su primera conferencia, donde se esperaba que formule algún comentario sobre la Marcha de Mujeres, que movilizó más de dos millones de personas en todo el país.



Sin embargo, Spicer no solo no aceptó preguntas sino que además consideró que la cobertura de la ceremonia de investidura el viernes, 20 de enero, fue "irresponsable" por sugerir que había poca gente.



De acuerdo con Spicer, "algunos miembros de la prensa deliberadamente reportaron informaciones falsas".



Como ejemplo mencionó una polémica en Twitter por la supuesta retirada de un busto de Martin Luther King del Salón Oval y la divulgación de imágenes de la ceremonia de investidura que sugería que había muy poca gente acompañando el juramento de Trump.



El portavoz recordó que dos miembros del gabinete de Trump ya fueron confirmados por el Senado, y amonestó a la prensa por la cobertura al respecto.



"Es sobre eso que ustedes deberían estar escribiendo, en vez de sembrar la división sobre tuits y falsa narrativa", dijo Spicer sin poder ocultar su irritación.



"Fue la mayor audiencia que alguna vez acompañó una investidura. ¡Punto!", dijo el nuevo portavoz de la Casa Blanca, con un tono que no parecía dejar lugar a dudas.



De acuerdo con Spicer, el nuevo gobierno entiende que la prensa espera que el presidente rinda cuentas. "Pero estoy aquí para decirles que esto funcionará en dos vías. Nosotros haremos que la prensa rinda cuentas, también", señaló.



Durante toda la campaña electoral Trump mantuvo una conflictiva relación con la prensa, a la consideró "deshonesta".