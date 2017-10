Documento de Santiago Maldonado estaba en cuerpo hallado en Argentina

Un documento nacional de identidad (DNI) de Santiago Maldonado, desaparecido en medio de un operativo policial el 1 de agosto de 2017, fue encontrado en el cuerpo hallado en un río del sur ee Argentina, informó el miércoles 18 de octubre de 2017 un perito de la familia, sin que eso confirme su identidad.



“Ese cuerpo estaba vestido, no ha sido verificado, ni peritado. La presencia de efectos personales, entre ellos un DNI, no implica una identificación positiva de ese cuerpo, quiero ser enfático en eso”, declaró el perito de la familia, Alejandro Inchaurregui.



En una conferencia de prensa en Esquel ( .850 km al sudoeste de Buenos Aires), la familia y el perito dijeron no poder confirmar si el cuerpo hallado el martes en el río Chubut es de Santiago Maldonado.



Gran parte de los medios argentinos, dan por seguro de que se trata de Maldonado, en base a los trascendidos de fuente policial, como el hallazgo del DNI y la ropa que llevaba puesta el cadáver.



El perito, que estuvo presente cuando retiraron el cuerpo del río, insistió en que “por el momento no hay una identificación alguna de ese cuerpo ni para los presentes ni para la justicia”.



De su lado, Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, admitió haber reconocido algunas prendas, pero afirmó que “eso no tiene nada que ver”.



“No podemos confirmar si es o no es Santiago. No lo pude reconocer. No voy a decir si es o no hasta no estar ciento por ciento seguro, más allá de que tenga algunos elementos personales de él”, dijo el hermano.



El rastrillaje hecho por la Prefectura Naval con perros especializados el martes y que dio resultado positivo fue “el cuarto que se hace en ese mismo lugar”, advirtió la abogada de la familia, Verónica Heredia.



“No tenemos ninguna explicación de por qué los otros (rastrillajes) dieron negativo y éste da positivo. No entendemos porqué se encontró el cuerpo esta vez”, afirmó Heredia.



El cuerpo hallado será traslado la noche del miércoles desde Esquel hasta Buenos Aires, en un avión de la Prefectura Naval, para realizar las pruebas genéticas y la autopsia en la morgue judicial nacional por el Cuerpo Médico Forense.

El cuerpo fue hallado 78 días después de la desaparición del joven, un tatuador y artesano que apoyaba los reclamos de los mapuches por sus tierras ancestrales, vendidas al magnate italiano Luciano Benetton.