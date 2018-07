División en los vocales del CNE durante la audiencia pública en el Cpccs - transitorio

LEA TAMBIÉN

Los cinco vocales principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) comparecen a la audiencia pública, convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs).

Desde las 10:00 de este martes, 10 de julio del 2018, la presidenta del CNE, Nubia Villacís; la vicepresidenta, Ana Marcela Paredes; y los vocales Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro, exponen sus argumentos referentes al informe técnico de evaluación realizado por el Consejo Transitorio. Cada vocal dispone de 30 minutos para su intervención.



Villacís fue la primera en llegar al pleno del Cpccs. Lo hizo acompañada de sus asesores. Posteriormente arribó la consejera Luz Haro. Después lo hicieron Paul Salazar y Mauricio Tayupanta. Los cuatro se reunieron en una de las salas de sesiones del pleno.



La vicepresidenta del organismo electoral, Ana Marcela Paredes, se quedó en la Secretaría del Cpccs y no habló con el resto de vocales.

Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, declaró iniciada la sesión, sin la presencia del consejero Xavier Zavala, que se excusó por estar fuera de la ciudad.



Nubia Villacís inició la ronda de intervenciones. La presidenta del CNE preparó su descargo abordando la legitimidad de su cargo. Hizo un recuento de su formación académica y de su experiencia laboral en el sector público, desde el 2004.

También se refirió a los cuestionamientos a su designación como presidenta, el jueves 30 de noviembre del 2017, tras la renuncia de Juan Pablo Pozo. Y recordó que la prorroga en sus funciones, se basó en una resolución emitida por Diego García, Procurador General del Estado de ese entonces.}



Villacís dijo que si la gestión del CNE es ilegítima, también lo serían los miembros del Consejo Transitorio. "Ustedes señores consejeros son producto del Referendo y Consulta Popular, nacidos de la prórroga y son hijos de nuestra legitimidad".

Paúl Salazar fue el segundo en presentar sus alegatos. El vocal sostuvo que está en el sector público desde el 2001 y desestimó las acusaciones de presuntas irregularidades en su patrimonio.



Sobre la principalización de las consejeras Ana Marcela Paredes y Luz Haro, Salazar sostuvo que se lo hizo en base a resoluciones del Cpccs de ese entonces.



"Siempre hemos sido cuestionados por las organizaciones políticas, nadie quiere al árbitro", dijo Salazar. Y agregó que si a los consejeros del CNE se los acusa de ilegítimos, se corre el riesgo de que todo el sistema democrático sea ilegítimo.

Tras 18 Minutos, Salazar pidió al Cpccs transitorio que tomen la mejor decisión, de manera objetiva y en apego a la Constitución y a la Ley.



Luego llegó el turno de Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE. La vocal no estuvo reunida con los otros cuatro consejeros. Ella pidió escuchar los alegatos de sus compañeros desde la Secretaría del Cpccs.



Cuando la llamaron a comparecer, dijo que ella defendería su verdad.

Inició recordando que su calificación en el concurso de méritos y oposición para ocupar su cargo la ubicó como consejera suplente. Y que luego se principalizó mediante sorteo, un mecanismo que consta en la Constitución.



Paredes marcó distancia con los otros custro vocales y señaló que el entorno en el pleno del CNE no permite el debate y la autocrítica. Denuncio que tras sus observaciones al presupuesto para las elecciones del 24 de marzo del 2019, tres funcionarios de su despacho fueron despedidos. "Siempre he tenido una voz disonante", señaló.



El CNE se basa en un modelo que todavía responde a "lógicas autoritarias" y mantienen "represalias burdas", apuntó en su alegato.

Aún restan las comparecencias de los consejeros Luz Haro y Mauricio Tayupanta.