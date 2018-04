Grupo disidente es señalado por el secuestro de otras dos personas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El país amaneció el martes, 17 de abril del 2018, con la noticia del secuestro de dos personas más. Las autoridades convocaron para las 06:15 a una rueda de prensa para tratar el caso. En el ECU 911, los ministros del Interior, César Navas; y de Defensa, Patricio Zambrano, adelantaron la noticia del plagio. Para entonces dijeron no tener las identidades de las personas afectadas.

Allí se difundió un video en el que se vio a un hombre y a una mujer, junto a dos hombres vestidos con uniforme camuflaje, que aparecieron de espaldas y armados con fusiles.



En la grabación, los plagiados pidieron la intervención del presidente Lenín Moreno para recuperar su libertad y regresar con sus hijos y familias.



“Señor Presidente, por favor, le pido nos ayude, que no suceda lo que les pasó a los periodistas. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra. Por favor, señor Presidente, solo queremos regresar a nuestra casa; por favor deles lo que ellos quieran para que no nos pase lo de los periodistas’’, se escucha en el video. Pero Navas aseguró que no hay un pedido específico.



Tras esas declaraciones, los dos ministros se trasladaron a la Presidencia, en donde se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).



Allí se revelaron las identidades de los secuestrados y los detalles del hecho, atribuido al grupo del responsable del Frente Oliver Sinisterra.



En el parte oficial de la Policía, la pareja secuestrada por el grupo de narcotraficantes está identificada como Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote, de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Unase brinda, desde ayer, la protección a las familias.



Navas dijo que hay dos presunciones sobre el plagio de la pareja. La primera es que el hecho habría ocurrido el miércoles, 11 de abril, en la noche.



La segunda es que se haya perpetrado en las primeras horas del 12 de abril.

“Está claro que (la pareja) se dirigieron al cantón San Lorenzo (Esmeraldas). No se tiene todavía la hora exacta ni tampoco las circunstancias en las que fueron secuestrados. Estoy informando las certezas que tiene la Unidad Antisecuestro”, indicó Navas.



Según el Ministro, el último contacto telefónico de los secuestrados con los familiares fue el miércoles. “Posteriormente, el jueves, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por la Unase. Por la forma en la que se ha expresado, ese mensaje es poco usual en la manera de comunicarse con sus familiares”, dijo.



En cambio, el último contacto que tuvieron los secuestradores con el Gobierno fue anteayer en “altas horas de la noche”. Allí, según Navas, se recibió un nuevo video, como prueba de vida, y este fue entregado por un canal de comunicación directo. “Hemos recibido la comunicación por el canal dos, que se utilizaba para la negociación de los trabajadores de EL COMERCIO”.



En Santo Domingo, los familiares dijeron que la última comunicación con los plagiados se produjo la mañana del viernes 13 de abril. Entonces, Óscar Villacís, de 23 años, le contó a uno de sus parientes que la moto en que viajaba había sufrido un desperfecto, por lo que el retorno a Santo Domingo de los Tsáchilas se tardaría.



Los parientes aseguraron que Villacís y su novia habían emprendido un viaje a bordo de una moto el 11 de abril con destino a Ipiales, Colombia. El regreso estaba previsto para el viernes de esa semana. El joven viajó a esa ciudad en busca de su madre, quien había viajado a ese lugar para verificar el estado de un inmueble que tiene en renta. La visitó y de paso aprovechó la estancia para comprar algo de mercadería que su novia vendería en Santo Domingo.



El noviazgo tenía apenas dos meses de haberse concretado y para salir de la rutina, Óscar Villacís le propuso a Katty un viaje donde su madre, en Ipiales. Utilizaron la ruta Santo Domingo-Esmeraldas-San Lorenzo- Lita-Imbabura-Ipiales.

Ese mismo miércoles reportaron a sus familiares que la llegada se dio sin contratiempos. Pero dos días después del aviso del daño en la moto y tras una fugaz comunicación entre Katty y su hermana Anabel Velasco, quien vive en Guayaquil, empezaron las sospechas de que algo malo había ocurrido.



En la comunicación le contó que había retornado por la misma ruta por la que fueron. “Le pregunté si había llegado bien a Santo Domingo y me respondió de una manera extraña. Todos los mensajes de respuesta a través de WhatsApp eran solo con un sí.

Otros parientes dijeron, en cambio, que la pareja viajó a San Lorenzo a cobrar un dinero por la venta de una moto.



Todas las versiones están siendo investigadas. El Gobierno dice que parará los hechos violentos. Por eso, Moreno y seis

embajadores acreditados en Ecuador acordaron una cooperación tecnológica. “Tenemos cooperación internacional con la DEA, la Interpol, Ameripol, Europol, con Colombia y Perú en temas de combate al crimen transnacional”, detalló el ministro Navas.



Todd Chapman, embajador de Estados Unidos, indicó hubo un compromiso de cooperación para ayudar al país en el problema de las fronteras.



Moreno anunció la resolución tras la reunión que mantuvo con los embajadores de México, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Francia. La cita duró más de dos horas. “Hemos acordado (con ellos) que van a gestionar toda la cooperación, experticia, tecnología, experiencia, que sus países tienen”, señaló el Jefe de Estado. Luego añadió: “Esos países hermanos han ofrecido toda su experiencia en la lucha contra el crimen organizado”.