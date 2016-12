Al dirigente shuar Agustín Wachapá le dictaron prisión preventiva

La tarde de este miércoles 21 de diciembre del 2016 se cumplió la audiencia de formulación de cargos en contra de Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar.

La jueza multicompetente del cantón Gualaquiza, Yolanda Ottati, dictó la prisión preventiva en contra del dirigente indígena apresado la madrugada de este miércoles.



De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, Wachapá fue detenido en las oficinas de la organización indígena, en el centro del cantón de Sucúa. En el operativo intervino el personal policial del Grupo de Intervención y Rescate, Criminalística y Policía Judicial y de la Fiscalía.

Contra Wachapá había una boleta de detención por llamar públicamente a la agresión a la fuerza pública y al enfrentamiento ciudadano por los enfrentamientos violentos registrados en el campamento minero de Panantza, cantón San Juan Bosco, donde murió el policía José Mejía. Este hecho ocurrió el 14 de diciembre.



Según un familiar del dirigente, la defensa jurídica de la organización shuar no alcanzó a llegar a la audiencia y esta se cumplió con un defensor público.



En la mañana de este miércoles, Rosendo Nurinkias, dirigente shuar y alcalde del cantón Logroño, lamentó la detención de su compañero.



Según él, la detención de los dirigentes no callará la voz de la gente “porque el proyecto minero afectaría a las poblaciones shuar que tienen títulos y reconocimiento jurídico, al entorno ecológico y pondría en riesgo su cultura”.



Él propuso al Gobierno que realice un estudio antropológico-jurídico en la zona que determinará la ancestralidad o no de los territorios en disputa.