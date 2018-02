Diana Salazar va a la UAFE para perseguir delitos financieros

Diana Salazar seguirá en la línea de investigación de los delitos económicos. Pero estos casos ya no los manejará como fiscal, sino como directora General de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), una entidad adscrita al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

Ayer, 20 de febrero del 2018, la Fiscalía emitió un comunicado en el que felicitó a la funcionaria por la designación que realizó el presidente Lenín Moreno a través del Decreto 315, del lunes pasado.



“Esta designación es un digno reconocimiento a la capacidad, experiencia y entereza de una mujer como Diana Salazar”, sostuvo la entidad.



A través de ese Decreto, el Mandatario eligió a Salazar como reemplazo de Carlos Villarreal, a quien agradeció por su labor en UAFE, un cargo que desempeñó desde noviembre del año pasado. Según el documento, Villarreal presentó su renuncia al cargo.



Hasta ayer, Salazar ocupó la dirección de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Este departamento fue creado en junio del 2017 por el fiscal Carlos Baca. Ahora, Ruth Amoroso dirigirá la Unidad y los casos que llevaba Salazar serán entregados a otros agentes.



La Fiscalía también confirmó que la investigadora recibió un permiso de comisión de servicios por dos años, para que en ese tiempo dirija la UAFE. Esto se dio, porque ella es funcionaria de carrera, pues ganó su cargo en un concurso público, en el 2011.



La Fiscalía afirmó que Salazar sabrá liderar la UAFE “para prevenir y erradicar los delitos financieros y de lavado de activos, base sustancial de los delitos de corrupción, sobre los cuales actúa la Fiscalía General”, indicó en el escrito.



Antes de la llegada del fiscal Baca, en el 2015, la jurista dirigió la investigación del caso FIFAgate. Se trataba de un expediente por lavado de activos, por el que fue procesado Luis Chiriboga, en ese entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



El año pasado ganó protagonismo cuando lideró la indagación del caso Odebrecht. Ahí encontró indicios contra el entonces vicepresidente Jorge Glas. Fue ella quien pidió la vinculación del exfuncionario, ahora preso, en el expediente por asociación ilícita.



A partir de este caso inició un segundo expediente de Odebreht por supuesta captación ilegal de dinero en el South American International Bank (Sai Bank). Según ella, la entidad bancaria no tenía permisos para operar en el Ecuador y facilitó el ingreso de dinero de la constructora al país. Luego, esos fondos se usaron para pagar sobornos a funcionarios, según la indagación.



Otro caso que ha manejado es la investigación por un supuesto lavado de dinero a través de las empresas Spartan y Clearprocess, que aparentemente traficaba con oro.



En el expediente, la agente determinó que ambas firmas movieron USD 500 millones en exportaciones irregulares de oro entre el 2012 y el 2014.



Tras este caso, la Policía confirmó que desde Colombia se preparaba un atentado contra la funcionaria, que fue frustrado por agentes de Inteligencia, en septiembre pasado.



Esta no fue la única vez que Salazar ha sido intimidada. Desde octubre, la entidad indaga sobre la publicación de un video, atribuido al Frente de Liberación Popular, en donde se difunde información sobre la familia de la jurista y se le insiste a que renuncie a su cargo.



En ese momento, ella era parte del equipo que investigaba a Jorge Glas. Ayer, 20 de febrero del 2018, por este caso, la Fiscalía tomó la versión del exvicepresidente en la Cárcel 4 de Quito.



Por el video hay una persona procesada, a quien se la acusa por delitos, como actos de odio, intimidación y violación a la intimidad.



Ahora, desde la UAFE, la agente se encargará de dirigir informes sobre inteligencia financiera y sobre operaciones injustificadas o inusuales, pues el ente actúa como apoyo de la Fiscalía en investigaciones por lavado, corrupción, enriquecimiento ilícito, etc.