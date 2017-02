Tras el Diálogo Presidencial 2017, los candidatos se encontraron con la prensa y hablaron de sus propuestas

Al final del evento, varios candidatos a la Presidencia del Ecuador dieron sus impresiones sobre el Diálogo Presidencial 2017. Ellos fueron abordados por los representantes de los medios de comunicación que llegaron para la cobertura del acto.

Felicitaron a EL COMERCIO por la organización y destacaron que se trató de un encuentro que se dio en el marco de mutuo respeto y donde primaron las ideas y propuestas de gobierno de los presidenciables.



A continuación los temas y declaraciones que hicieron algunos de los ocho postulantes este 5 de febrero del 2017.

Paco Moncayo, Izquierda Democrática



Magnífica organización, ha sido realmente un debate como se merece el Ecuador. Hay que felicitar a EL COMERCIO. A ratos, lo feo es la impudicia con la que se pueden decir cosas frente a una realidad del país que están en dificultades y en crisis. Yo no veo, en este programa que hemos tenido, temas que pueda considerarlos malos. Creo que es un gran programa, que los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de haberlo presentado así al país y al mundo.



¡Qué bien que se hagan eventos de esta naturaleza!. Hay algunas propuestas comunes entre los que creemos en la democracia, entre los que creemos que este sistema autoritario, vertical, opresivo no da más y no puede continuar más. Creemos que hay que recuperar las instituciones, independencia de las funciones…en esto hay un acuerdo generalizado en la oposición.

Paco Moncayo se refirió a su carisma, tras el Diálogo Presidencial 2017. Foto EL COMERCIO

No he escuchado a nadie referirse en otros términos a este problema. Van a haber, en cambio, diferencias en el tema económico, en la generación de empleos y estos temas tendrán que debatirse, por supuesto.



Pero creo que también hemos dado un paso muy importante para que cada candidato diga sus puntos de vista en asuntos que le interesan al país dentro de limitaciones de minuto y medio, pero se ha podido tratar los temas más importantes que preocupan a los ecuatorianos.



Han quedado muchos temas por hablar, en el tema de la salud por ejemplo que no pudo desarrollarse. En el área social son muchísimos los temas, deportes, cultura, que no se pudieron tratar, pero en general, y con las limitaciones del tiempo, creo que se ha podido dar una visión bastante amplia de cómo pensamos los candidatos para poder conducir el país en épocas de crisis.



Sobre la crítica de Correa al carisma de Moncayo.



Bueno, es que el Presidente confunde, seguramente, el carisma de un estadista. El carisma de un estadista no es el mismo que el de un demagogo, que el de un populista. El carisma (de un estadista) es el que da confianza a la gente. Una conducción recta, serena, que pueda llevar a buen término la solución de los problemas de los ecuatorianos.



Sobre la corrupción y el pago de deudas al IIESS



Mano dura a la corrupción. Para decir eso hay que tener las manos limpias y haber gobernado un país mucho tiempo, muchas instituciones siempre con eficiencia y con las manos limpias. Hay que pagar las deudas del Estado al IESS, por supuesto, hay que contribuir nuevamente para el pago de las pensiones. El IESS está en una situación crítica y es deber del Estado apoyar para salir de la crisis. Esto vamos a hacerlo porque creemos que hay que respetar a los afiliados que han aportado todas sus vidas y no pueden, al término de ellas, no tener pensiones dignas que se merecen.





Iván Espinel, Compromiso Social

Iván Espinel expuso sus propuestas ante la prensa. Foto: EL COMERCIO



Primero, muchas gracias a Grupo EL COMERCIO por haber brindado este espacio importante para que todos los ecuatorianos podamos comprobar cuáles son las posturas y está claro que en este debate se develó algo principal, que en el Ecuador existen 3 opciones.



Uno, es volver a esa casta política que debió estar enterrada hace mucho tiempo. Otra, quedarse en el presente estancado y la otra es dar la oportunidad a la nueva generación política que unifica al país, que no destila odio, ni tampoco dice que todo es una maravilla.



Mencionamos nosotros la ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción, pero porque nadie dice nada, porque tanto la política tradicional como el oficialismo están salpicados por casos de corrupción, no les interesa decir nada. Nosotros frontalmente como único candidato que promueve extirpar el cáncer de la corrupción para sanar el país, lo hemos hecho.



El tema de la productividad agrícola, el tema de la seguridad, el tema de la pena de muerte que hemos vivido. A un niño, a Lucas, lo violaron aquí en la ciudad capital, sin embargo, el violador bien campante protegido por grupos de poder económico y grupos de poder político, nos solidarizamos con la familia y eso, en el gobierno de Iván Espinel, no se va a permitir.



Lo hemos dicho frontalmente, no es posible que de un solo plumazo desaparezcan más de dos mil quinientos millones de los balances de la seguridad social. A qué estamos jugando si el artículo 370 de la constitución nomina la independencia total de la seguridad social del poder Ejecutivo.





Cynthia Viteri, Partido Social Cristiano

​

Cynthia Viteri habló de sus planes con los medios. Foto: EL COMERCIO

Los debates son el mejor de los aportes, cada ciudadano tiene derecho de conocer quiénes somos, qué vamos a hacer durante nuestros cuatro años de mandato, para mí es la mejor de las oportunidades para llegar a cada hogar y sobre todo con el mensaje positivo de que vas a recuperar el empleo que perdiste, sin importar la edad. El empleo es lo fundamental, quien pierde el empleo lo pierde todo, las familias se vienen abajo, inclusive hasta se separan. En los cuatro años de mí gobierno cada uno volverá a recuperar el empleo que le quitaron y se abrirán nuevas fuentes de empleo en el país.



El objetivo era poder decirles a los ecuatorianos que nos estaban mirando qué les ofrecíamos, en dónde, cómo a través de qué, no solamente un número de empleos, en qué áreas; también cómo solucionar la vida de cada una de las personas. No solamente en la generación de empleo, mi programa busca generar empleos y mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? Eliminando la tabla de consumo de drogas, volviendo a las en el campo, eliminando los exámenes del Senescyt para que puedas entrar libremente a la universidad y aprender y emprender, es mejorar la vida de cada persona en el Ecuador.



Lo más importante es que el debate sea positivo para el país, no para cada uno de nosotros.



Sobre la corrupción



Al inicio de mi primera intervención, hablé que a partir de mayo como Presidenta de la Nación voy a enviar a la Asamblea Nacional una Ley de Recuperación de Activos, para que los que nos robaron todo no disfruten de lo que se robaron, sino que lo devuelvan al pueblo que es a quien le pertenece.



De todo gobierno, sin apellido, sin partido político, todo aquel que le haya metido la mano en el bolsillo a la gente tendrá que responder con sus bienes y también con su libertad.



Sobre alianzas en una segunda vuelta electoral



No tendré problema en que cualquiera de ellos me acompañe en segunda vuelta, ninguno. Lo que sí aspiro es que cada uno de ellos, con sus bloques en la Asamblea, pongan sus votos para aprobar la primera reforma que presentaré, y única en cuatro años como mandataria, para bajar y eliminar impuestos. Contaré estoy segura con los bloques de cada uno de los candidatos, por lo demás con el que sea paso a segunda vuelta, donde sea.





Guillermo Lasso, Movimiento Creo

Guillermo Lasso respondió preguntas de la prensa. Foto: EL COMERCIO

Fue una gran oportunidad para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer las propuestas de los ocho candidatos. Me alegro que haya venido el candidato oficialista y pienso que hay que felicitar a la casa que nos ha invitado para este diálogo que ha sido una oportunidad democrática para todos los ecuatorianos.



Sobre videos de Carlos Pareja Yannuzzelli



Yo creo que sobre ese tema yo ya di una rueda de prensa en la mañana en Guayaquil y presenté una exposición muy clara desde mi punto de vista. Creo que el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones a los ecuatorianos y la Fiscalía tiene que actuar porque hay suficientes indicios como para iniciar un proceso judicial en donde, en primer lugar, tiene que llamar al Vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel, quien en mi opinión y no solo la mía, sino la de miles de ecuatorianos, es el responsable político de los actos de corrupción en Petroecuador y Odebrecht.



El Presidente de la República saliente no está en posiciones de acusar a nadie. El Presidente saliente está en la obligación de dar explicaciones a los ecuatorianos sobre los presuntos actos de corrupción y sobre el permanente intento de tapar la corrupción correísta de los últimos 10 años.



Ya lo hice yo hoy de mañana, por escrito, ante los medios de comunicación (presentar un pedido a la Fiscalía de investigación y publicación de la lista de Odebrecht). Si cualquier otro candidato se quiere adherir a la propuesta que hice yo, no tengo ningún inconveniente.



Para los migrantes, los ecuatorianos que viven en el exterior, les he dicho con claridad: 1. el servicio consular estará a cargo de ellos, no de compinches ni ‘amiguetes’ del Presidente de la República. 2, vamos a eliminar aquel arancel del 4x4, que encarece el envío de encomiendas del exterior al Ecuador. 3. Vamos a crear un millón de empleos, durante 4 años de Gobierno para que en el Ecuador encuentren los sueños hechos realidad, aquellos sueños que se fueron a buscar en el exterior.



Sobre deuda de USD 2 500 millones del Gobierno al IESS

Ya vemos la costumbre del Gobierno de borrar las deudas, como si fuese así de fácil, coger un borrador y eliminar deudas. Para mí la deuda más grande que tiene la sociedad ecuatoriana con la Seguridad Social es el déficit actuarial del Seguro Social que supera los USD 40 000 millones, de lo que poco se habla y se debate en la sociedad ecuatoriana y que nosotros nos comprometemos a crear la institucionalidad necesaria para pagar en el mediano y largo plazo aquella deuda con los trabajadores.



Patricio Zuquilanda, del Partido Sociedad Patriótica

Patricio Zuquilanda habló con la prensa de sus proyectos. Foto: EL COMERCIO



Sobre la denuncia que mencionó en el Diálogo.



Es una denuncia que se hace con números de cuenta y nombres de bancos, pertenecientes al presidente de la República Rafael Correa, que no han sido declaradas. Esto se denunció al señor Lenín Moreno, en su calidad de presidente encargado. Nos alarma que no habido ninguna respuesta. Él (Moreno) se quedó como el muro.



¿Su binomio apoyó a Correa en la reelección, usted también estuvo cuando condecoró a la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional?



Yo me reuní con toda la gente de la oposición, yo actué como jefe negociador; yo me he reunido con todos los políticos de este país. Este es un problema suyo, (se refiere al entrevistador) le digo esto porque no tienen ninguna capacidad de negociación. Eso es lo que le falta a este país, si todos los ecuatorianos tendríamos capacidad de negociar, de conversar entre nosotros para beneficiar los grandes proyectos nacionales otra sería la situación. A mí nadie me puede decir con quién me debo reunirme; por lo tanto eso se acabó.





Abdalá Bucaram Pulley, Fuerza Ecuador

Abdalá Bucaram Pulley habló con los medios sobre sus planes de Gobierno. Foto: EL COMERCIO



Quiero celebrar este espacio democrático organizado por diario EL COMERCIO. Me parece que es importante que los ecuatorianos tengan elementos para tomar decisiones. Sin lugar a duda fuimos los más contundentes en este debate. Ha nacido la nueva fuerza del cambio. Los pobres tienen un candidato que los representa.

Tenemos que acabar con este modelo totalitario y caduco que ha matado de hambre a Venezuela y algunos otros países en la región. Invito a las familias ecuatorianas a soñar con un Ecuador de fe, con un Ecuador valiente, con un nuevo futuro para tú familia.



El presidente Correa dijo que usted puede debatir con Segismundo, su perro ¿Qué opina?



Seguramente la mascota del presidente tiene más nobleza y honestidad que él. Sin lugar a dudas. Siga tuiteando Presidente, aquí estoy. Lo estoy esperando. Si usted quiere debatir conmigo enfréntese a la fuerza de la juventud. Los jóvenes no creemos más en su corrupción. Ecuador sabe que usted nos ha traicionado. Que lo apoyamos y nos decepcionó. Que se convertido en todo lo que algún día criticaba.