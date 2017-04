La deuda pública agregada ya está en el 40,2% del PIB

Al cierre de marzo del 2017, la deuda pública agregada se ubicó en el 40,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según información disponible en la página web del Ministerio de Finanzas.

La deuda agregada -que llegó a USD 40 465 millones en marzo- toma en cuenta los compromisos del Gobierno con otras entidades públicas.



El Ministerio de Finanzas dejó de publicar este saldo en su Boletín de Deuda Pública. No obstante, la cifra puede ser obtenida mediante la suma de las cifras de la deuda interna y externa que la entidad no ha dejado de presentar en sus informes mensuales.



Como norma de prudencia fiscal, el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el endeudamiento del Estado no debe representar más allá del 40% del PIB.



Sin embargo, según el Gobierno, para calcular ese techo se debe tener en cuenta únicamente la llamada deuda consolidada, la cual excluye del cálculo las obligaciones que tiene el Estado con otras entidades públicas como la Corporación Financiera Nacional (CFN) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



El tema quedó definido así a través del Decreto 1218, emitido en octubre del 2016 por el presidente de la República, Rafael Correa. Ahí se señaló que el peso de la deuda en el PIB “se efectuará sobre la base de los Estados Consolidados (...), de conformidad con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional”.

De esta manera, el endeudamiento público representa el 27,3% de PIB, con lo cual el Gobierno está lejos de tocar el límite legal y todavía tiene un amplio margen de endeudamiento.



Los principales acreedores del Fisco entre enero y marzo del 2017 han sido, sin embargo, entidades estatales, aunque el reporte del Ministerio de Finanzas no detalla los nombres de esas instituciones.



Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explicó que más de USD 1 500 millones han ingresado al Fisco desde el sector público. La mayoría, a decir de Ortiz, provienen del Banco Central del Ecuador (BCE).



Mientras que en el caso de la deuda externa, en el primer trimestre del año se registraron nuevos desembolsos por USD 1 792 millones. De esa cantidad, la mayor parte corresponde a la emisión de bonos de enero del 2017 por USD 1 000 millones, que vencen el 2022 y pagan 9,125% de interés.



Le sigue la deuda contraída por Petroamazonas el febrero pasado. La estatal petrolera salió al mercado de capitales internacionales en marzo y emitió USD 355 millones en bonos internacionales, con un plazo de dos años.

La petrolera estatal se comprometió a realizar pagos mensuales de interés y capital.



El rubro restante (USD 382 millones) corresponde a préstamos de otros gobiernos y también de organismos internacionales, como CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El Gobierno acude a fuentes de financiamiento de acuerdo a su disponibilidad, explicó Walter Spurrier, editor de Análisis Semanal. “Cuando no tienen disponibilidad externa van por el lado interno”, aseguró el analista.



Y cuando esas fuentes internas y externas no son suficientes, dijo Spurrier, el Fisco ha recurrido a dineros de la Reserva Internacional del BCE.



La posibilidad de un nuevo endeudamiento externo no está cerrada. Actualmente, autoridades del frente económico están de gira para reunirse con tenedores de bonos de Estados Unidos e Inglaterra, según la publicación especializada Revista de Financiamiento Internacional (IFR, por sus siglas en inglés).



La gira de los funcionarios tenía previsto llegar el lunes 24 de abril del 2017 a Londres (Inglaterra).



Edwin Gutiérrez, jefe de Deuda Soberana de Mercados Emergentes de Aberdeen Asset Management, una firma británica que invirtió en bonos ecuatorianos y que tenía previsto participar de las reuniones, dijo el viernes 21 de abril que el objetivo de la cita es conocer los planes del nuevo Gobierno ecuatoriano en materia de endeudamiento.



Una de las dudas de Gutiérrez es conocer la política económica del presidente electo Lenín Moreno. Gutiérrez señaló que esperan aclarar temas como deuda con China, el financiamiento del Banco Central al Fisco, las preventas petroleras, entre otros temas.

“Esperamos que tenga una posición diferente a Correa, una posición distinta con los inversionistas”, añadió.



El IFR no ha descartado que se efectúen nuevas emisiones de bonos ecuatorianos y que las reuniones servirían para preparar el camino.