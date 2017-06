Doce detenidos por el atentado de Londres que dejó siete muertos

Doce personas fueron detenidas el domingo 4 de junio del 2017 por el atentado que la noche anterior provocó en Londres 7 muertos, más los agresores, y que la primera ministra británica Theresa May atribuyó al extremismo islamista.

Agentes de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana detuvieron “a 12 personas en el barrio de Barking, en el este de Londres, en conexión con los incidentes de la noche pasada en London Bridge y en la zona de Borough Market” , anunció la policía en un comunicado, precisando que continúan los registros en este barrio modesto del este de Londres.



Según Sky News, fue registrado el domicilio de uno de los tres autores del atentado.



Tres hombres atropellaron con su furgoneta a transeúntes que caminaban por el famoso London Bridge, el Puente de Londres, antes de abandonar el vehículo y lanzarse a acuchillar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes en torno a un mercado.



La policía abatió a los tres hombres tan sólo 8 minutos después de recibir el aviso del incidente. Por ahora, sus identidades no se hicieron públicas.



“Por desgracia, acaban de confirmar que siete personas han muerto” , declaró la jefa de la policía londinense, Cressida Dick. Además hay 48 personas hospitalizadas.

Entre los heridos figuran un español, con heridas leves, cuatro franceses y un australiano, indicaron los gobiernos respectivos.



Al término de una reunión extraordinaria de su comité de seguridad, May dijo que el país se enfrenta "a una nueva forma de amenaza” en las que los autores de los atentados “se copian unos a otros” y se inspiran en la “ malvada ideología del extremismo islamista ” .



“El terrorismo alimenta al terrorismo y los autores pasan al acto, no basándose en complots cuidadosamente preparados, sino que se copian los unos a los otros utilizando los medios más ordinarios”, dijo May en Downing Street tras la reunión.



Vencer a la ideología islamista “es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo” , aseguró, estimando que la respuesta no debe ser sólo lanzar operaciones antiterroristas continuamente, sino que hay que trasladarla al terreno de las ideas y a internet “para evitar la propagación”.

Casi todos los partidos suspendieron la campaña este domingo, pero continuará “mañana (lunes) y las elecciones generales serán como estaba previsto el jueves” 8 de junio, afirmó.



Se trata del tercer atentado en Reino Unido en menos de tres meses, tras el que dejó 22 muertos en Mánchester el 22 de mayo, en un concierto de Ariana Grande, y el del 22 de marzo cerca del Parlamento, cuando un hombre atropelló a la gente que cruzaba el puente de Westminster y luego acuchilló a un policía, con balance de cinco muertos.



Ocho minutos infernales



“A las 22:08 (21:08 GMT) de ayer empezamos a recibir avisos de que un vehículo había atropellado a los transeúntes en el London Bridge”, explicó un portavoz policial.



“El vehículo continuó dirigiéndose de London Bridge a Borough Market. Los sospechosos lo abandonaron el vehículo y acuchillaron a varias personas”, añadió.



“Policías armados respondieron rápidamente y de forma valiente, enfrentándose a los tres sospechosos, que recibieron disparos y murieron”, añadió.

La muerte de los sospechosos se produjo “8 minutos” después de que la policía recibiera el aviso del incidente, se congratuló el portavoz.



“Los sospechosos” , añadió, “llevaban algo que parecían cinturones explosivos pero luego se revelaron falsos”, concluyó.



Gerard Vowls, de 47 años, que había estado viendo la final de la Champions League de fútbol en el pub Ship, explicó a The Guardian que vio cómo apuñalaban a una mujer entre 10 y 15 veces.



“Decía 'ayudadme', 'ayudadme', y no pude hacer nada”, lamentó. Vowls lanzó sillas, vasos y botellas a los agresores para tratar de alejarlos de la mujer. “Venían una y otra vez a acuchillarme” , narró. “Quiero saber si la mujer está bien. Llevo una hora y media dando vueltas llorando, no sé que hacer” , dijo conmovido.

Otro testigo, Alex Shellum, dijo a la BBC que estaba en un bar en London Bridge con amigos cuando “entró una mujer herida buscando ayuda. Sangraba abundantemente por el cuello, parecía que le habían cortado el cuello. La gente trató de atajar la hemorragia”.



Trump polemiza, Sadiq Khan lo ignora



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo este domingo que tiene cosas más importantes que hacer que responder a un tuit del presidente estadounidense Donald Trump criticando sus declaraciones sobre el atentado.



“El alcalde está ocupado (...) Tiene cosas mejores que hacer que responder a un tuit desinformado de Donald Trump, que saca deliberadamenre de contexto sus declaraciones apremiando a los londinenses a no alarmarse si ven a más policías, incluidos policías armados, en las calles” , dijo un portavoz de Khan.



Tras el atentado, Trump tuiteó: “al menos 7 muertos y 48 heridos y ¡el alcalde Londres dice que 'no hay razón para alarmarse'! ”.



Antes, había aprovechado el atentado para pedir a la justicia que desbloqueé su proyecto de prohibir a inmigrantes de ciertos países musulmanes entrar a Estados Unidos, y cargó además contra quienes critican la permisividad estadounidense con las armas.



“¿Os habéis dado cuenta de que no hay debate sobre las armas ahora? ¡Eso es porque usaron cuchillos y un camión!” , escribió Trump.