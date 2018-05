Ocho detenidos tras agresión en un conjunto residencial de Sangolquí

LEA TAMBIÉN

Ocho personas fueron detenidas la madrugada de este domingo 6 de mayo del 2018 por policías del Circuito Rumiñahui, en el valle de Los Chillos. Los detenidos fueron acusados supuesto escándalo público y presunta agresión a uniformados.

Pasadas las 02:00, los residentes de un conjunto residencial en Sangolquí alertaron que en una de las viviendas del sector se producía ruido excesivo durante una fiesta con un grupo de personas.



“Se llamó a la Policía Nacional y vino muy equipada. Los detuvieron porque fue un escándalo, nos amenazaron”, dijo una mujer que pidió la reserva de su identidad. Aseguró que hace 15 días ya hubo problemas similares, pero no hubo apresados.



El subteniente Marco Domínguez, jefe del Circuito Rumiñahui, estuvo a cargo de las operaciones y acudió junto al comisario de Policía, David Cedeño. El oficial contó que primero acudieron dos uniformados para calmar a la gente de la fiesta, pero al llegar fueron agredidos e insultados.



Ante eso, los gendarmes pidieron refuerzos y 16 uniformados más llegaron para apoyar, junto a 10 patrulleros. Se organizaron para aprehenderlos. En esos instantes –añadió el oficial- otra vez los agredieron físicamente e insultaron.



“Se hizo un operativo con las unidades disponibles y nos organizamos (…) Eran unas 25 personas las que estaban en el punto. Al parecer, estaban bajo efectos del alcohol y no entendían palabras”, explicó Domínguez.



Cuando notaron la presencia de la Policía, la gente del conjunto residencial salió de sus viviendas y denunciaron a los uniformados que supuestamente habían sido amenazando con armas blanca. Además, que no era la primera vez que ocurría y algo así.



Domínguez indicó que se utilizó el uso progresivo de la fuerza para detener a quienes aparentemente trataron de agredir a los gendarmes. Pese a ello, “hubo altercados y daños físicos y logísticos y a los patrulleros. Se están haciendo pericias, tienen algunos golpes en las partes externas de los vehículos debido a golpes ocasionados por adoquines y botellas”.



La tarde de hoy, el oficial Domínguez estaba en el Complejo Judicial Sur, ubicado en Quitumbe (sur de Quito), para seguir de cerca las pericias que se realizan. También debía ingresar las evidencias recolectadas: botellas, armas blancas.



Se prevé que la tarde de este domingo 6 de mayo se realice la audiencia de flagrancia. Los detenidos se encuentran bajo custodia y a la espera de la diligencia en Sangolquí.



En la Policía se indicó que, tras el altercado, el comisario de Policía resultó herido y presenta una fractura en la mano derecha. “Acudirá a la audiencia en calidad de víctima y denunciante. Otro policía tuvo golpes leves".



Los moradores dijeron tener temor tras lo ocurrido. Recordaron que el escándalo comenzó a las 02:00 y se terminó a las 05:00 con la última detención.