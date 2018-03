Un ciudadano ecuatoriano es detenido en Panamá por supuesta violación de cuatro menores de edad

Un Juez de Garantías ordenó el miércoles, 21 de marzo del 2018, la detención provisional de un hombre de nacionalidad ecuatoriana al que se le imputaron cargos por supuesta violación sexual y actos libidinosos cometidos en perjuicio de cuatro menores de edad, en un hecho ocurrido en la provincia de Panamá Oeste, indicó una fuente oficial.

El Juez de Garantías, Xavier Alexis Flores, dictaminó la medida preventiva luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público (MP) y de la defensa particular por considerar que existen peligros procesales, y en protección de las víctimas.



Durante la audiencia de control que se desarrolló por este caso de manera reservada, el Juez estableció el término de investigación de seis meses.



La defensora particular Kimberly Pérez anunció que apelará la decisión de Flores, recurso que se resolverá en audiencia fijada ante el Tribunal Superior de Apelación para el próximo 28 de marzo.



Este hecho ocurrió el 7 de febrero en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, señaló el órgano Judicial (OJ).



Medios locales informaron que el ecuatoriano, no identificado, se encontraba prófugo desde inicios de febrero luego de haber sido denunciado por los familiares de los menores.



El extranjero, de 63 años, de acuerdo con estas publicaciones, convivía con los niños desde hace ocho años.