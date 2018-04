Detienen al sospechoso de matar a 12 personas en EE.UU. en los años 70 y 80

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades estadounidenses detuvieron el martes 24 de abril del 2018 a un hombre sospechoso de matar a 12 personas y de haber cometido al menos 45 violaciones en el estado de California en los años 70 y 80, informó hoy, miércoles 25 de abril, la oficina del fiscal del condado de Sacramento (California, EE.UU.)

Joseph James DeAngelo Jr., de 72 años y que vivía en el norte de la zona metropolitana de Sacramento, es la persona acusada de ser el famoso criminal en serie conocido, pero hasta ahora no identificado, como 'el Asesino de Golden State', 'el Violador del Área del Este' o el 'Acosador Nocturno Original'.



Este asesino cometió sus crímenes entre 1976 y 1986 en diferentes zonas de California como las ciudades de Sacramento, Oakland y Santa Bárbara y el condado de Orange.



Las víctimas tenían entre 13 y 41 años, según los registros oficiales del Buró Federal de Investigación (FBI).



Además de los 12 asesinatos y las 45 violaciones, se cree que DeAngelo también robó en más de 120 viviendas.



El detenido fue policía durante la década de 1970, por lo que pudo cometer algunos de sus crímenes mientras formaba parte de las fuerzas de seguridad.



El FBI había ofrecido USD 50 000 a quien pudiera facilitar información sobre este misterioso y sanguinario criminal como parte de una campaña en 2016 que trataba de esclarecer un caso que estuvo décadas sin ser resuelto.



Según los investigadores, el sospechoso entraba a los domicilios, por una puerta o una ventana, mientras las víctimas dormían. A continuación, apuntaba con una linterna a la cara de las mujeres y las ataba; si había un hombre presente, lo amarraba también.



Posteriormente violaba a las mujeres y aprovechaba, asimismo, para robar objetos de valor que encontraba en las viviendas.



De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, algunas víctimas recibieron llamadas del sospechoso tras cometer sus crímenes.



En 1978, una pareja murió por disparos mientras paseaba a su perro en un crimen que, pese a no seguir el patrón previo del 'Asesino de Golden State', también se cree que fue cometido por el mismo agresor.



"La respuesta siempre estuvo en Sacramento", dijo la fiscal del condado de la capital californiana, Anne Marie Schubert, en la rueda de prensa en la que se anunció el arresto.



"Durante más de cuarenta años, víctimas desesperadas han esperado justicia", añadió Schubert, quien explicó ante los medios que las pruebas de ADN han vinculado al sospechoso con dos de los asesinatos.



No obstante, los investigadores consideran que el arrestado también es el responsable del resto de los crímenes.