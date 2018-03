Desmantelan en Colombia red que trabaja desde aeropuertos con cartel Sinaloa

Las autoridades colombianas desarticularon una red que trabajaba desde varios aeropuertos colombianos con el cartel de Sinaloa para enviar droga desde el país andino hasta México, informó el miércoles 28 de marzo del 2018 la Policía.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía detuvo a once miembros de esa organización, quienes aprovechaban sus labores para facilitar la salida de aeronaves cargadas con cocaína.



"Esta organización no solo se valía de rutas aéreas, sino también marítimas en zona costera del departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), enviando la sustancia estupefaciente, en la modalidad de lanchas rápidas tipo go fast, hacia Centroamérica", manifestó en Twitter el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.



Las autoridades determinaron tras la investigación que una persona identificada como alias 'Jaime' era el encargado de contactar a miembros de ese cartel mexicano para contratar aviones privados, traerlos al país y devolverlos con la droga.



Los implicados, entre los que hay dos controladores aéreos, aprovechaban sus cargos para alistar los papeles requeridos para el aterrizaje de vuelos chárter, que eran cargados con la droga en Cali, Pereira y Cartago.



Para camuflar la operación, los trabajadores creaban documentos falsos en los que aseguraban que las aeronaves iban al país andino para un mantenimiento y a cada piloto se le pagaba USD 150 000 para transportar los estupefacientes.