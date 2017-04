Un deslizamiento de tierra aplastó una bodega en Vencedores de Pichincha, al sur de Quito

Un estruendo, eso escuchó María García antes de que una masa de tierra se deslizara y cayera sobre una bodega, localizada en el barrio Vencedores de Pichincha, al sur de Quito.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 10:00, de este jueves 20 de abril, cuando García se encontraba limpiando la propiedad y el interior de una pequeña construcción de estructura mixta. "Pensé que el tanque de gas explotó, pero cuando regresé a mirar ya vi toda la tierra encima de mi bodega. Gracias a Dios en ese momento estaba afuera limpiando las jaulas de mis gallinas", comentó la mujer.



Una refrigeradora, cocina y muebles fueron aplastados por la tierra que se desprendió. "Esto ocurrió porque la propiedad no cuenta con un muro de contención y es muy peligroso", señaló el subteniente de bomberos, Kléver Chicaiza.



García y su esposo no viven en esta propiedad, arriendan una vivienda cuadras más arriba, pero durante las mañanas suelen pasar en ese sitio. "No habitamos aquí, porque aún estamos sacando permisos de construcción", comentó la mujer.



Según Chicaiza las casas aledañas no correrían riesgo, pues si cuentan con muros de contención.