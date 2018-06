Descienden niveles de actividad sísmica en volcán de archipiélago Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto Geofísico (IG) informó este miércoles, 27 de junio del 2018, de un descenso en las últimas horas en los niveles de la actividad del volcán Sierra Negra, situado en el sur de la Isla Isabela, la más grande y occidental del archipiélago ecuatoriano de Galápagos.

En un informe especial, el IG apuntó que el volcán Sierra Negra inició una erupción a las 13:40 hora local (18:40 GMT) del martes, 26 de junio, y "en las últimas horas se observa un descenso en los niveles de la actividad sísmica".



"Ese comportamiento se aprecia en el sismograma de la estación VCH1 ubicada en el sector de Volcán Chico, en el borde nororiental de la caldera del Sierra Negra en Isabela", detalló al precisar que se observa que "la amplitud de los sismos registrados, así como la del tremor ha disminuido".



Sin embargo, indicó que aún se observan sismos esporádicos y un tremor de baja amplitud en el registro continuo.



Según el Instituto Geofísico, no se han registrado señales de explosiones grandes asociadas a esta erupción.



Añadió que a nivel superficial, gracias a las fotografías y vídeos compartidos por personal del Parque Nacional Galápagos, se observan varias fisuras eruptivas en el flanco norte, desde las cuales los flujos de lava se dirigen hacia el mar entre bahía Elizabeth y Punta Morena.



También se pudo confirmar la presencia de una fisura al interior de la caldera que alimenta un flujo de lava en la misma, indicó y apuntó que "hasta el momento no hay flujos de lava que se dirigen hacia zonas agrícolas o habitadas".



Adicionalmente, el IG informó de que se observó una nube de gas y ceniza a aproximadamente 10,5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar dirigida hacia el Occidente y señaló que "hasta el momento no se ha reportado caída de ceniza en Puerto Villamil".



El Instituto Geofísico agregó que a pesar de la disminución de la actividad sísmica, el volcán se encuentra todavía en una fase eruptiva, por lo que continúa sus labores de vigilancia.



El martes, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) de Ecuador declaró un estado de "alerta amarilla" en la zona de influencia de la erupción del volcán y estableció que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Galápagos, integrado por varias instituciones se mantenga en estado de alerta y en condiciones para ejecutar operaciones inmediatas en caso de que la situación así lo requiera.



Como medida preventiva se evacuó a cincuenta habitantes de zonas aledañas que fueron recibidos en familias de acogida, según precisó el martes la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).



"El Parque Nacional Galápagos (PNG) continúa con sus actividades turísticas, a excepción de los sectores cercanos al volcán Sierra Negra", aseguró la Secom.



El Sierra Negra ha presentado una importante actividad sísmica desde mediados de 2016 y con su erupción se sumó a la que se presentó hace algunos días en el volcán La Cumbre, de Isla Fernandina, vecina de Isabela, que emitió flujos de lava que llegaron hasta la orilla del mar.



Fernandina es una isla deshabitada, aunque alberga una fauna autóctona compuesta por iguanas terrestres y marinas, roedores endémicos, culebras, ping inos y pinzones.



Las Galápagos se ubican unos 1.000 kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador y están formadas por trece islas que cuentan con varios edificios volcánicos, los más importantes en Isabela y Fernandina.



En Isabela se encuentran los volcanes Wolf, Darwin, Alcedo, Cerro Azul y Sierra Negra, mientras que en Fernandina se ubica el volcán del mismo nombre (Fernandina), conocido también como La Cumbre.