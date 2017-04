Alertan de creciente desaparición de niños que llegan solos a Europa

El Consejo de Europa alertó el viernes 21 de abril del 2017 del elevado y creciente número de niños refugiados que desaparecen después de llegar sin acompañantes al Viejo Continente, huyendo de las zonas de conflictos, y caen en manos de las redes de trata de personas.

"Es una gran preocupación, porque muchos niños no acompañados están llegando al continente europeo sin nadie, solos, y en muchos lugares no son capaces de reunificarse con sus padres, si es que están en Europa", dijo el secretario general del Consejo de Europa, Thorbj rn Jagland, en rueda de prensa en Praga.



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que este invierno había cerca de 25 000 refugiados menores no acompañados atrapados en Grecia y los Balcanes.



Estos niños están fuera del control de las autoridades "y claramente los traficantes de personas se hacen con ellos, porque son muy vulnerables y pueden ser explotados", explicó a Efe el noruego Jagland.



Subrayó que este fenómeno migratorio infantil en solitario "es un problema creciente que debe ser atajado por las autoridades nacionales, pero también a nivel europeo".

El máximo responsable del Consejo de Europa lamentó que la Unión Europea (UE) no tenga una postura unificada ante la llegada masiva de refugiados, tras fracasar la propuesta de Bruselas de establecer un reparto por cuotas del número de aspirantes a asilo entre todos los países miembros.



"Estamos muy preocupados de que no haya una postura unificada en el lado europeo. Les han dejado los problemas a algunos países como Grecia e Italia y por eso es tienen este problema creciente de niños no acompañados", dijo.



En general, Jagland lamentó que vivimos "momentos difíciles para los derechos humanos en Europa y, sobre todo, en Turquía".



Respecto a la situación en el país euroasiático, reconoció que "han llegado muchas solicitudes a la Corte de Derechos Humanos, de gente de Turquía, de personas afectadas" por la ola de represalias tras el fallido golpe de Estado de julio pasado.



La citada corte de Estrasburgo es "el último remedio que les queda a los más de cien periodistas y parlamentarios" que sienten socavados sus derechos, aunque antes "deberán acudir a los juzgados turcos", añadió.



Jagland se reunió hoy con el ministro checo de Asuntos Exteriores, Lubomir Zaoralek, cuyo país asume la presidencia de esta organización multilateral de 47 países entre el 19 de mayo y el 15 de noviembre, y se entrevistará este mismo viernes con el primer ministro, Bohumil Sobotka, y con el ministro de Justicia, Robert Pelikan.