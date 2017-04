Policía traslada a Quito a joven que fue hallado en Guayaquil tras seis días de desaparecido

A las 13:00 de este domingo 30 de abril fue trasladado a Quito, vía terrestre, Anthony Zambrano, de 21 años, quien fue hallado en Guayaquil tras seis días de desaparecido.

Fausto Buenaño, jefe de Operaciones de la Zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, confirmó que el joven fue transportado hacia la capital donde vive. “Salió con resguardo policial desde las 13:00, vía terrestre”.



Zambrano se encontraba desaparecido desde hace seis días. Su madre, Gloria Limones, lo vio por última vez en la parada Benalcázar de la Ecovía, en el norte de Quito. El joven fue hallado la mañana de este domingo 30 de abril, en el centro de Guayaquil.



Durante una rueda de prensa, la tarde de este domingo, Buenaño dio detalles del hallazgo. Contó que una patrulla lo encontró a las 08:15, sentado y dormido sobre la acera, en las calles Manuel Galecio y Rumichaca, en el centro de la ciudad.



Los uniformados lo despertaron, pero él no se acordaba de su nombre ni tenía un documento de identificación, por lo que fue llevado a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del distrito 9 de Octubre, donde dijo que se llamaba Anthony Zambrano.

​

Al revisar el registro de personas desaparecidas se comprobó que el joven había sido reportado desde el lunes 24 de abril. Entonces se solicitó la presencia de agentes de la Dinased (Policía especializada en personas desparecidas).



Según Buenaño, no se ha establecido el estado de salud real del joven porque no se han hecho exámenes médicos. Dijo que para realizarlos, es necesaria una orden judicial “y por este motivo está siendo trasladado a Quito donde se van a llevar las investigaciones”



La denuncia fue presentada en la capital donde hay un fiscal asignado para investigar el caso. Se desconoce por qué el joven se encontraba en Guayaquil. En sus declaraciones a la Policía, dijo que no se acordaba de nada ni cómo había llegado al lugar, indicó Buenaño.



El viceministro del Interior, Diego Fuentes, confirmó el hallazgo en su cuenta de Twitter. Dijo que en pocas horas se encontrará con su familia.