Denuncian violaciones al cronograma de las presidenciales venezolanas

Un grupo de organizaciones ciudadanas de Venezuela denunció hoy, martes 27 de marzo del 2018, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) viola el cronograma para los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, cuando también serán electos los integrantes de los consejos legislativos regionales y municipales.

La directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, señaló en rueda de prensa que los procedimientos previos a la votación que ya se han llevado a cabo "no han cumplido con la normativa" que, aseguró, indica la ley y la Constitución.



Afirmó además que "la falta de garantías no permite a los ciudadanos ejercer su derecho y poder elegir" para los comicios de mayo, en los que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, buscará la reelección mientras el grueso de la oposición no participará por considerar fraudulenta la contienda.



Borges remarcó que convocar a las urnas en mayo y no a finales de año como generalmente ocurre en el país petrolero supone un "acortamiento" de los lapsos y una "imposibilidad de ejercer recursos pertinentes" para velar por la transparencia del proceso.



El Cepaz ha registrado varias "acciones irregulares (...) desde la misma convocatoria hasta el acortamiento grosero de los lapsos" para los procesos de inscripción de nuevos votantes y de registro de postulaciones, añadió.

"No se ha permitido la pluralidad y la participación política plena", aseveró Borges, al señalar que existe una "fragilidad institucional" en Venezuela que ha derivado en que "no se estén cumpliendo" los derechos.



La activista informó que el Cepaz ha enviado varias comunicaciones al CNE para dejar constancia de estas "violaciones" y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.



Por su parte, la coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, dijo que en el país no se han cumplido los extremos legales en las últimas tres elecciones, empezando por la que se convocó para escoger a los miembros de una Asamblea Constituyente, un ente que hoy ejerce poderes plenipotenciarios y es señalado de fraudulento.



"No hay respeto a cada uno de los pasos (del proceso electoral)", argumentó Subero sin dejar de llamar a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que surja hasta el día de las votaciones.



La activista aseguró que el CNE activó solo 170 de los 531 puntos anunciados para el registro electoral lo que "coartó" los derechos de la población joven de cara al nuevo llamado a las urnas