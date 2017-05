Denuncian pagos irregulares a productora TV en Gobierno de Cristina Fernández

La Oficina Anticorrupción de Argentina denunció hoy (29 de mayo de 2017) que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) pagó de forma ilícita a una productora más de 88 millones de pesos (USD 5,48) por contratos de publicidad.

El organismo anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, señaló que la Administración de la Seguridad Social (Anses) pagó a la productora Pensado Para Televisión (PPT) por publicidad no tradicional emitida, principalmente, en "678", un programa afín al kirchnerismo emitido hasta diciembre de 2015.



Según una nota de prensa del organismo, se denunció un direccionamiento de la publicidad a favor de PPT y se solicitó el decomiso del dinero pagado irregularmente.



La investigación apunta a que para favorecer a PPT -además de lo que ya le pagaba la TV Pública por cada programa- se violaron las regulaciones previstas por Anses en resoluciones internas.



La oficina anticorrupción explicó que la productora PPT, aunque no podía comercializar publicidad a organismos oficiales, se benefició con el 50 % de la pauta publicitaria que pagó la Anses por la llamada publicidad no tradicional.



La investigación abarca los programas de la productora PPT emitidos entre 2009 y 2015.



"La concentración de pauta de Anses en un solo programa del canal oficial resulta cuanto menos llamativa, máxime si se tiene en cuenta la casi nula presencia de publicidad del organismo en otros programas de la TV Pública", se destaca en el escrito presentado en la Justicia.