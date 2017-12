El 27 de diciembre se define el alza salarial para el 2018

Este miércoles,27 de diciembre del 2017, está previsto que se efectué la reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), para definir el salario básico unificado (SBU) del nuevo año.

La semana pasada se debió concretar el incremento, pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aplazó la cita, por una reunión interna para establecer su propuesta salarial. El gremio se ratificó en su propuesta de aumentar USD 25 para el salario del 2018.



Para sugerir esa cifra, la CUT hizo un análisis técnico que involucró varios indicadores proyectados como el crecimiento económico, la inflación y la diferencia que existe entre la canasta básica familiar y el salario promedio por cada familia.



Por su parte, los empleadores plantearon que sea USD 3,75, tomando en cuenta la inflación, que es baja. De acuerdo con analistas económicos, si la inflación de diciembre es levemente negativa, la anual alcanzará un -0,4%.



En la última reunión, Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante del Consejo, señaló que la propuesta de incremento del SBU debe apuntar a sostener y ampliar el empleo.



Mientras que en un comunicado, Chica indicó que los trabajadores no están de acuerdo con la propuesta de incremento de los empresarios, ya que no se puede considerar únicamente el valor de la inflación.



Tras escuchar las propuestas de ambos sectores, el Ministerio de Trabajo baraja la alternativa de que el incremento sea entre USD 10 y 11; con lo cual el SBU pasaría de USD 375 a 386 como máximo.

Si las partes no llegan a un acuerdo, el Ministerio definirá el incremento mañana.

El año anterior, el acuerdo para establecer el SBU fue tomado por unanimidad por primera vez desde que el país se dolarizó. Entonces, el incremento fue de USD 9.