Defienden presidenciales venezolanas ante críticas y llamados a la abstención

Las autoridades de Venezuela salieron hoy, martes 15 de mayo del 2018, en defensa de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo y en las que el grueso de la oposición, que al igual que el Parlamento ha llamado a los ciudadanos a abstenerse, no participará por considerarlos fraudulentos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, rechazó lo que consideró como una "injerencia grosera" por parte de los diversos gobiernos del mundo que se han pronunciado contra las votaciones, y pidió respeto al pueblo venezolano.



Esta declaración se produjo un día después de que el llamado Grupo de Lima, integrado por catorce países de América, hiciera un "último llamado" a suspender las elecciones al considerar que son unos comicios "ilegítimos" y "carentes de credibilidad".



Aunque Lucena no mencionó un país específico, señaló que lo "único que aceptan" de otros países es que vengan a Venezuela a aprender del sistema de votaciones, cómo se realizan "procesos electorales transparentes y cívicos".

Durante el despliegue del plan de seguridad para las elecciones, indicó que son la "Constitución, las leyes y la soberanía" a los que obedece el Poder Electoral.



Dijo también al cúmulo de quienes promueven la abstención que deben "permitir que las venezolanas y los venezolanos decidan qué es lo que quieren hacer".



"No se puede desestimar el voto, mucho menos por medios antidemocráticos intentar impedir un proceso electoral", advirtió al tiempo que aseguró que están "las condiciones dadas" para que se celebre el proceso el domingo.



Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, invitó a los venezolanos a salir a votar, pese a la "atroces presiones" y la "coyuntura internacional inclemente" promovida "desde grandes laboratorios" internacionales, que dijo, buscan "deslegitimar la democracia venezolana".



El mismo rechazo fue manifestado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Del otro lado, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, reiteró este martes que las elecciones de este domingo son un "simulacro" e instó a los ciudadanos a no "convalidar el fraude" en el que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, buscará ser reelegido.



Los diputados acordaron "ratificar el carácter de simulacro electoral del evento fraudulentamente convocado (...), toda vez que se constituye en un espurio acto con la única intención de aparentar legitimidad del régimen opresor, mientras el pueblo sufre la peor crisis en su historia".



La declaración de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) hace un llamamiento "al pueblo de Venezuela para que (...) se rechace, se desconozca y no se convalide el proceso fraudulento convocado y, en ese sentido, se asuma con convicción la defensa de la democracia".

El Legislativo instó también a los tres hombres que se enfrentarán a Maduro en las urnas a "separarse de dicho proceso para así aumentar la presión que debilita al régimen, acompañando el sentir del pueblo que fervientemente exige de los líderes el cumplimiento irrestricto a la Constitución y la defensa de la misma".



La AN pide al CNE suspender la contienda en atención a los pedidos de la oposición local, la jerarquía eclesiástica venezolana y a las alertas de numerosos gobiernos que desde ya se han negado a reconocer los resultados de dichos comicios.



Entretanto, la alianza de partidos y ciudadanos Frente Amplio Venezuela Libre reiteró el llamado a una protesta que se realizará mañana contra el "fraude electoral" y por lo que sus miembros consideran una "política de Estado" del Gobierno de "mantener al pueblo en la miseria".



"Mañana le vamos a decir que no vamos a avalar ese fraude electoral del 20 de mayo, porque eso es un fraude, esa no es una elección", dijo la portavoz de esta alianza Celia Fernández en rueda de prensa.



Fernández, líder vecinal y dirigente del partido fundado por Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), señaló que la protesta es una concentración que tendrá como punto central una plaza del este de Caracas y que se celebrará a las 13:00 GMT.

En los comicios se medirán también el opositor Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.



En el penúltimo día de campaña, Maduro pidió a quienes se oponen a su Gobierno que lo respalden en los comicios y les prometió que no los defraudará.