Defensor Público plantea evitar reforma a pensiones alimenticias y crear fondo para padres por salud y desempleo

“No puede ser justo de que a los niños y a las madres los dejemos de alguna manera desamparados si no tenemos un mecanismo de coerción contra los padres irresponsables que no pagan las pensiones”. La cita es de Ernesto Pazmiño, principal de la Defensoría Pública, y fue emitida este miércoles 3 de mayo del 2017 tras una reunión con el presidente electo Lenín Moreno.



“Si existiendo la amenaza de la prisión preventiva (el padre) no cumple su responsabilidad, imagínese sin eso. Deberíamos buscar mecanismos adecuados para humanizar este tema”, señaló Pazmiño, quien aseguró que Moreno coincidió con él, al poner reparos a la propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para revisar la tabla de pensiones alimenticias y la tenencia de los hijos, planteado por Rafael Correa.

Pazmiño agregó que hace tiempo planteó la necesidad de crear un gran fondo desde la Presidencia de la República u otro organismo que ayude a los padres que no puedan pagar la pensión por problemas de salud o desempleo. Se trataría de préstamos a un bajo interés y ese dinero serviría para aumentar el fondo.

Así, según su criterio, se respetaría el criterio del bien superior a favor de los niños. “El Presidente electo ha manifestado claramente que no está de acuerdo con esta reforma (pensiones), de que hay que debatirlo sí, discutámoslo, sí; pero de antemano ha manifestado que en un sistema con patrones culturales machistas como los nuestros, si dejamos a disposición y libertad de los padres el pago de las pensiones no va a surtir un efecto adecuado y el niño es el que queda desamparado”, puntualizó.



Además, Pazmiño se mostró optimista sobre la posibilidad de un trabajo coordinado con el Ejecutivo, tras la reunión. Informó que conoce al Presidente electo hace más de 30 años y por eso está convencido de que habrá mecanismos adecuados para abrir el debate y sacar soluciones.



En ese contexto, se habló también de la necesidad de reformas al Código Orgánico Integral Penal en temas como la despenalización del aborto en casos de violación.



Pazmiño dijo que el Presidente electo apoyó su propuesta en este sentido. “No puede el Ecuador seguir siendo el único país que envía a la cárcel a mujeres que abortan cuando han quedado embarazadas en casos de violación. El Presidente expresó su compromiso en eso”. También en formas que permitan una lucha eficaz en contra de la corrupción o el uso de prisión preventiva.



Según el funcionario, la justicia en el país se concentra demasiado en perseguir delitos “pequeños” como robos de poco dinero o celulares, cuando debe concentrarse en perseguir delitos complejos y graves como corrupción en el Estado, narcotráfico, violación, etc.



Pazmiño dijo que el Presidente estaría de acuerdo con elaborar una estrategia para luchar contra el delito, haciendo un uso racional de la prisión preventiva y buscando otros mecanismos que, sin dejar delitos en impunidad, permitan sancionar delitos menores.