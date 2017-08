Defensa de Humala y Heredia analiza llegar a instancias supranacionales

La defensa del expresidente de Perú Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, analiza acudir a la justicia supranacional para buscar que quede sin efecto la prisión preventiva de 18 meses en su contra que fue ratificada hoy (4 de agosto de 2017) por un tribunal peruano, informó el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza.

El abogado señaló que la primera medida puede ser un recurso de casación ante la Corte Suprema, ya que consideran que la ratificación de la prisión preventiva se basó en elementos "insuficientes y desproporcionados".



"Discrepamos radicalmente en el sentido de la decisión, pero obviamente eso no impide que en el acto de defensa hagamos lo que es necesario", declaró Pedraza a los periodistas.



El letrado agregó que en este momento están "comenzando a hacer la evaluación procesal de lo que corresponde hacer", por lo que dijo que "presentar un hábeas corpus es una posibilidad real".



"También está la posibilidad de recurrir a instancias supranacionales, porque la arbitrariedad en una decisión judicial no se puede admitir", enfatizó.



Pedraza dijo que Heredia "ha expresado su profunda disconformidad con una decisión de la sala", aunque remarcó que "se siente fortalecida".



"Es una decisión que ciertamente no la esperaba y, como es natural, probablemente la impacta (...) Lo peor que le puede pasar a una persona es privarla de su libertad", concluyó.



La Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró hoy infundado el recurso de apelación presentado por Humala y Heredia contra su prisión provisional, al considerar que ambos son procesados por el "delito de lavado de activos agravado".



Humala y Heredia pidieron el lunes en la audiencia de apelación afrontar la investigación en su contra en un régimen de comparecencia restringida, y rechazaron cualquier presunta intención de fuga del país o de intentar entorpecer las pesquisas.



Hace dos semanas, el juez Richard Carhuancho encarceló a la pareja al considerar que existe "un alto grado de probabilidad" de que hubieran cometido el delito de lavado de activos por recibir dinero ilícito de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht para las campañas de 2006 y 2011.



El escándalo de los sobornos presuntamente entregados por Odebrecht en Perú también ha implicado al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), que tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses, a raíz de la denuncia de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarle dos tramos de la carretera Interoceánica sur, y que en la actualidad está prófugo.



Asimismo, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) figura como investigado en el caso de los sobornos entregados por la firma brasileña para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y el pasado miércoles declaró ante la fiscalía por ese motivo.

La líder de la oposición peruana, Keiko Fujimori, también fue señalada por Marcelo Odebrecht de haber recibido dinero de la constructora, una declaración que fue tajantemente negada por la hija del expresidente Alberto Fujimori.