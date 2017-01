Defensa de Mauro T.: El dinero es de la venta de un terreno donado por su padre

“Mauro es una persona amiga del señor Alcalde, colaboró con el proyecto político personalmente”. Así lo reconoció Mauricio Garrido, abogado de Mauro T., en rueda de prensa ofrecida este lunes 9 de enero del 2017, para señalar que no existiría sustento para el proceso penal iniciado contra su cliente por un presunto delito de defraudación tributaria en Ecuador.

Mauro T. enfrentó una audiencia de formulación de cargos el pasado sábado 7 de enero del 2017. Allí, el fiscal a cargo sostuvo que el sospechoso registró altos ingresos económicos entre el 2012 y el 2016, pero en este último período no declaró el impuesto a la renta ni estableció el origen del dinero.



Según Garrido, el Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó a la Fiscalía General del Estado un oficio, en el cual se habría tomado como sustento información de un blog anónimo en Internet. El abogado de Mauro T. dijo que el dinero que se le imputa correspondería a la venta de terrenos de un bien que fue donado por su padre en el 2013 a Mauro T. y a sus once hermanos.



Este bien, de aproximadamente 60 hectáreas, se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi y habría sido parcelado.



Según Garrido, el dinero es producto de la venta del terreno, dividido en 300 fracciones, que pertenecían a los hermanos y se depositaba en una cuenta para ser dividido en partes iguales. Sobre la donación se habrían cancelado oportunamente todos los impuestos que la ley establece. En referencia a la venta de estos terrenos, el 4 de diciembre del 2015, explicó el abogado, se presentó una consulta tributaria al SRI sobre “la pertinencia de pagar impuesto o no de estos valores y hasta la fecha no han contestado”.



La defensa de Mauro T. sostiene que la notificación por parte del SRI sobre el tema que se le imputa llegó a su defendido el 31 de diciembre del 2016 y le habrían otorgado diez días hábiles para su respuesta, los cuáles no se habrían cumplido, ya que fue detenido el 6 de enero del 2017 cuando arribaba al país.



Garrido también dijo sentirse preocupado por la situación de Mauro T., ya que hasta el momento continuaría detenido en Flagrancias y no se lo habría trasladado a la cárcel número 4, como había sido la disposición. Tampoco tendría contacto con sus familiares.



En referencia a la relación de Mauro T. con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el abogado sostuvo: “Mauro es una persona amiga del señor Alcalde, colaboró con el proyecto político personalmente”. Además, dijo, no es funcionario ni servidor público del Municipio ni existe documentación que lo vincule con la Alcaldía o que haya recibido una remuneración por colaborar con Rodas en esta entidad.



Mauro T. se encuentra detenido con prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal. Según su abogado, espera que tras este período se evidencie “que fue un error” su detención.