José Serrano no niega una conversación con Pólit; pide que el audio se judicialice 

Una grabación de una conversación telefónica puso en la mira de la Fiscalía y de la Presidencia de Ecuador al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El audio fue divulgado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno y expone un diálogo entre el legislador y el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la Justicia.

Serrano habló con la prensa ocho horas después de la difusión de la grabación, a las 17:20 del 26 de febrero del 2018. “Hay un audio de una conversación que se ha realizado y ese audio tiene que judicializarse. Yo no estoy negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace varios meses (…). El año pasado se dio esa conversación”, dijo el Presidente de la Asamblea de Ecuador.



El funcionario anunció que planteará la creación de una comisión en el Legislativo. “He decidido requerir de la Asamblea Nacional que cree una comisión con los cinco jefes de las bancadas para que ellos investiguen, de manera especial y concreta, durante 30 días todos los hechos relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político, y de control en general del 30-S del 201o”.

La fiscal subrogante Thania Moreno abrió el 16 de enero del 2018 una investigación en contra de Baca Mancheno por presunto peculado en su gestión al frente de la Comisión que investigó la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010, en el régimen de Rafael Correa.



Esta es la línea de tiempo de este lunes, 26 de febrero del 2018:

​

El fiscal Carlos Baca reveló el audio a las 9:00 del 26 de febrero del 2018.



Carlos Baca Mancheno da una rueda de prensa para revelar la grabación de una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.



Tras hacer público el audio, Baca Mancheno señaló que debiera preocuparle al país que exista un legislador que hace "acuerdos" con un prófugo de la Justicia para "forjar documentos contra el fiscal Carlos Baca Mancheno".

“El pasado 17 de enero de 2018, le anticipé al país que detrás de los ataques al Fiscal General del Estado se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de Corte Nacional para quienes el Fiscal resultaba un peligro”, dijo.



El Fiscal no adelantó qué tipo de acciones legales se tomarán, aunque precisó que se trata de una clara disputa y destacó que no ha utilizado la grabación como herramienta de chantaje, sino que la pone a consideración del país para que se conozca lo que ha ocurrido "desde hace meses".



Añadió: "Yo le pongo en alerta al país que si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar”.



Baca Mancheno también se refirió a la fiscal subrogante Thania Moreno. Indicó que sospechan firmemente que “la amiga”, de la cual Pólit habla en la grabación, “se trata de la Dra. Moreno”.

La fiscal Thania Moreno se pronunció aproximadamente a las 10:30 del 26 de febrero del 2018.



La fiscal Thania Moreno se pronunció luego de la rueda de prensa de Baca Mancheno. Indicó que continuará “como fiscal general subrogante las tres investigaciones que tengo aperturadas contra el señor Fiscal General y que van a ser notificadas hoy".



Sobre las sospechas de la Fiscalía, Thania Moreno dijo "que se haga lo que en la ley corresponda". Agregó: “Lo que tiene que hacer el Fiscal General antes que hacer una rueda de prensa, es aperturar una investigación, proceder como en derecho corresponda, realizar las diligencias pertinentes y, eso, investigar”.



Las indagaciones contra Baca Mancheno son por supuesto peculado, fraude procesal e incumplimiento de orden legítima.

José Serrano se pronunció por primera vez aproximadamente a las 11:00 del 26 de febrero del 2018.



A través de su cuenta de Twitter José Serrano, presidente de la Asamblea, se pronunció tras la develación de una grabación con su voz y la del excontralor Pólit. Escribió: “Buscando cómo “cuidar” el cargo “regalado” a dedo; hoy tratan de intimidarme, enfrenté miles de delincuentes arriesgando mi propia vida por mi país ... si es necesario enfrentar uno o miles más lo seguiré haciendo...”



El Jefe del Legislativo y exministro del gobierno de Rafael Correa agregó que a las 17:00 dará una rueda de prensa sobre el tema.

Lenín Moreno se pronunció a las 12:00 del 26 de febrero del 2018.



El Presidente de la República, Lenín Moreno, se manifestó sobre la revelación de la grabación. Lo hizo a través de su cuenta den Twitter. “He dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El Gobierno Nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción”, escribió el Mandatario.

José Serrano se pronunció nuevamente a las 17:20 del 26 de febrero del 2018.



A las 17:20 de este 26 de febrero, José Serrano habló para la prensa por cerca de 12 minutos, desde la Asamblea Nacional en Quito, antes de dirigirse a la Fiscalía de Pichincha para pedir la judicialización de la grabación y la verificación de documentación que le había llegado hace pocas horas.



“Frente a las declaraciones del señor Fiscal de la Nación, el Dr. Carlos Baca Mancheno. En primer lugar exijo, y así lo haré también de manera escrita inmediatamente luego de esta rueda de prensa, la judicialización del audio al que hace referencia el señor Fiscal. Con la finalidad que se pueda determinar la fecha de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en las que se realizó dicha grabación, el propósito con el que se realizó dicha grabación. Y al mismo tiempos los autores y cómplices de este ilícito”.



“Este mismo momento entregaré a la Fiscalía estos documentos originales que llegaron a mi conocimiento en las últimas horas para que se determine su veracidad como originales y las responsabilidades que efectivamente establecen los mismos. Eso lo vamos a hacer de manera inmediata, conjuntamente con la denuncia de intimidación respectiva y de judicialización del audio que se ha presentado hoy por parte del señor Fiscal General de la Nación”.



Serrano sostuvo que “independientemente de esto quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo ni de carácter político, peor judicial, con el señor Pólit. Y esto hago mención incluso en función, de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Pólit fui yo, y luego voté a favor de esa censura en dicho juicio político”.



El funcionario aseguró que como Presidente de la Asamblea Nacional y como funcionario público conversa de “manera permanente con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios que me presentan denuncias, que me entregan documentos, que me señalan que me entregarán documentos originales, para comprobar las denuncias que me presentan. Pero esas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros, y peor acciones de terceros que están siendo investigados por al Justicia en delitos que pueden haber cometido”.



Serrano insistió en que el caso se resuelva a través de los canales judiciales, para que “se investigue la veracidad de los hechos para que estos tengan consecuencias, no queden como simples chismes, ni como simples rumores, sino que para que efectivamente quienes han cometido, si es que así se determina, paguen ante la Justicia y el país”.





A continuación la transcripción textual de la grabación presentada por el fiscal Carlos Baca Mancheno:



Carlos Pólit: ¡Aló! ¿Pana como estás?



José Serrano: Hola hola Carlitos.



Carlos Pólit: Qué fue compadre lindo. ¿Cómo estás? Aquí pues hermano saludándote.



José Serrano: Hermano aquí, aquí el tema es Baca hermano. Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo, no…



Carlos Pólit: Ya.



José Serrano: Ehh, pero al final yo no sé. O sea, yo no sé Baca a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, no…



Carlos Pólit: ¡Carajo! ¡No me digas!



José Serrano: Sí sí sí. Es el arribismo. Como él maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero, pero definitivamente tenemos que bajarle al, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año.



Carlos Pólit: Perfecto. Oye, dime, dime una cosa, este, el documento lo tengo listo allá, ¿no?



José Serrano: Ya, ya.



Carlos Pólit: Ok ¿Procedo?



José Serrano: Sí.



Carlos Pólit: Porque ya el otro, el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga?



José Serrano: No, ese ya no, ese ya no existe.

Carlos Pólit: Ok.



José Serrano: Ya no existe.



Carlos Pólit: ¿Y el que estaba en la Contra también ya no hay?



José Serrano: No, ya no hay, ya no hay.



Carlos Pólit: Mmmmm.



José Serrano: Ya no hay ese.



Carlos Pólit: Ya, pero yo tengo todo, porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues.



José Serrano: Ya, ya perfecto. Él en realidad el único apoyo que tenía era el de, podemos que decir, el de este Guzmán.



Carlos Pólit: Correcto.



José Serrano: Por ahí estaban haciendo algún vínculo con, ahí estaban haciendo algún vínculo con él, con él. Con el actual Presidente, pero definitivamente ellos ehh, ese es el único vínculo que tienen. Pero, pero Baca es un peligro, o sea Baca simplemente no… Él va a xxxxx y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos…



Carlos Pólit: Pepe, pero mira este caso que acaban de sacar hermano, que yo saqué los indicios penales, en el tema que acaban de... La Fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parsons, ni a, ni a, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a cuatro más. Lo deja solo a Capaya y Capaya el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo pues, el contratista ya no hay otro, otros elementos que, que él tenía que responder. Entonces, imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a CAPAYA con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues.



José Serrano: Claro, claro, no, no. Es evidente que ellos incluso con el propio Odebrecht parece que ellos han llegado a una negociación.



Carlos Pólit: ¡Pero, pero total Pepe! Cuando ese tipo hace el testimonio anticipado, ¡mira lo que habla viejo!



José Serrano: Sí.



Carlos Pólit: Mira ese man lo prepararon totalmente viejo y solo le pregunta: ¿Y Rafael Correa habló con usted? ¿Tiene que ver algo? No, no, no, no, no, él nada que ver, nada que ver.



José Serrano: De acuerdo, de acuerdo.



Carlos Pólit: Date cuenta.

Voz masculina no identificada: Ehh, Carlos: Tú me das coordenadas.



Carlos Pólit: Ya.



Voz masculina no identificada: Yo mando, yo mando una persona mía de las bravas.



Carlos Pólit: Ya.



Voz masculina no identificada: Y empiezo a procesar eso obviamente.



Carlos Pólit: Eh, eh… Escúchame un ratito ¿Pepe? Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas del chiquito? Él te va a entregar todo.



José Serrano: Ya.



Carlos Pólit: ¿Podrías indicarle cómo? Y él va inmediatamente donde me digan ustedes.



José Serrano: Ya ¿Y eso puede ser cuándo? ¿Hoy día mismo?



Carlos Pólit: Inmediatamente, en una hora, dos horas. Tú ya lo conoces y todo pues hermano.



José Serrano: Ya, sí, sí. Estamos claros en eso, estamos en eso.



Carlos Pólit: Ya, ya, ok.



Voz masculina no identificada: ¡Ojo! Te acabo de decir que esto es un compromiso contigo…



Carlos Pólit: Sí.



Voz masculina no identificada: Yo lo único que ya a estas alturas del partido me vale verga lo que le pase es a Neme, hermano. Yo el domingo estoy allá nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica, de esa huevada loco.



Carlos Pólit: No, no. Ya está listo. Ehh Pepito, un abrazo fuerte pana, ya.



José Serrano: Abrazo. Chao hermano.