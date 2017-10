Este viernes 20 de octubre se decide sobre el muro en Huaquillas

Los únicos trabajos que se realizan en el parque lineal de Huaquillas son los de ornamentación, ya que la construcción del muro de contención en la zona del canal internacional sigue suspendida.

El muro sirve como base del parque, frente a Aguas Verdes (Perú). Según los planos, la pared, cuya edificación comenzó en marzo pasado, tiene 580 metros de longitud. Arranca en la zona de Playita Sur, debe continuar hasta el puente internacional y empatar con otro muro ya construido hace dos décadas en la zona de Poza Honda. Es decir, la extensión total es de 946 metros.



La ejecución del proyecto lleva seis meses. Del muro falta un 30% de trabajos y en ese tramo operan los comerciantes de la zona baja del paso internacional. Este sitio se caracteriza por tener calles estrechas en las cuales se vende desde balanceado hasta artículos para el hogar. El sitio se conecta con Aguas Verdes a través de puentes improvisados de madera por donde pasan los comerciantes.

La suspensión de los trabajos se dio luego de que en agosto pasado los cancilleres de Ecuador y Perú lo acordaran. El Gobierno peruano hizo varios reclamos por considerar que se violaban los tratados de paz.



La zona comercial contrasta con Playita Sur, donde ya se hizo la pared que varía entre 1,5 y 3,5 metros de altura. Hay un relleno, se pusieron adoquines, se sembraron plantas y hasta el miércoles se terminaban de instalar las barandas. Lo mismo ocurrió en Poza Honda.



Aunque el proyecto era visto como divisorio, hoy las autoridades, pobladores y comerciantes de Huaquillas y Aguas Verdes aspiran a que la obra se retome y culmine. Esperan que en el XI Gabinete Binacional Ecuador-Perú que se efectúa este viernes, 20 de octubre, en la ciudad peruana de Trujillo los dos gobiernos lleguen a un consenso.



Este viernes se prevé anunciar los resultados de las propuestas hechas. Por ejemplo, se plantea un estudio técnico para mitigar el impacto de inundaciones en el área peruana.



Además, el 12 de octubre en la II Reunión de Vicecancilleres realizada en Quito, ambos países se comprometieron a evaluar tres alternativas presentadas por Ecuador para solucionar el impase. Uno: poner vegetación en la parte alta del muro; dos: construir gradientes en la parte baja; y tres: construir un puente peatonal.



Richard Monteluisa, coordinador de la Asociación de comerciantes minoristas Canal Internacional, dijo que aspiran a que se concrete un compromiso: la construcción de un mercado para ser reubicados.



Se deben hacer 88 indemnizaciones por expropiación de predios en la zona baja. Allí hay edificaciones de cemento y madera dentro de los 10 metros que, según el Acuerdo de Bases sobre el canal de Zarumilla, los países deben mantener libre desde la frontera. Este convenio se suscribió en Brasilia en 1998, como parte de los acuerdos de paz.



La concejal de Huaquillas, Diana Medina, recordó que el Municipio colocó la primera piedra del mercado, pero reconoció que la obra no se inicia.



En agosto, el gerente del Banco de Desarrollo, Wilson Mayorga, firmó un convenio con el alcalde Ronald Farfán, para un crédito de USD 3 millones para el Mercado Multifuncional de Zarumilla.

Los pasos peatonales generan expectativa. Freddy Elizalde, morador de Playita Sur, aseguró que es necesario que se consideren esos pasos para no afectar el comercio.



En su sector hay un espacio abierto entre las barandas para la comunicación con los vecinos de Perú. Se instaló una escalera de madera que es usada, por personas que cargan caña entre las dos naciones. “Esa abertura es temporal, hasta que se tome una decisión definitiva”, dijo el miércoles un trabajador que instalaba la estructura metálica.



Este Diario consultó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), encargada de la obra, sobre los avances del parque lineal, sin embargo el equipo de prensa comunicó que no se referirán al tema hasta después del Gabinete.



Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes y Zarumilla, indicó que la reunión binacional es una oportunidad para que el Gobierno de su país ejecute una obra similar en los 10 metros que se deben mantener libres. “Se habló de un malecón turístico, pero eso se dilató”.



En contexto

El 5 de junio pasado, Perú reclamó a Ecuador por la construcción de un talud de contención del Parque Lineal al borde del Canal de Zarumilla. Dijo que se incumplió el acuerdo de paz (1998) y que el muro eleva el riesgo de inundaciones en su territorio.