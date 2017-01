El Debate Presidencial de la Cámara de Comercio de Guayaquil está listo

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) tiene todo listo para el Debate Presidencial 2017 que se realizará este miércoles 25 de enero, en el Centro de Convenciones.

Miguel Ángel Gómez, presidente encargado de la CCG, dijo que toda la organización está terminada y lista para el debate que es fundamental para la democracia del Ecuador. Es un espacio privilegiado para que los postulantes puedan presentar sus propuestas, filosofía y forma de entender la realidad nacional y que “los ciudadanos podamos contrastar las propuestas de los candidatos y escoger su voto con mayor consciencia”.



En una rueda de prensa la mañana de este martes 24, explicó que el debate es una contribución cívica del gremio, a la que se han sumado diferentes sectores como la Asociación de Radiodifusores del Ecuador (AER), cámaras y sectores sociales.



Según Gómez, el debate tendrá ocho temas que se escogieron en función del interés ciudadano, de comerciantes y afiliados a la Cámara. Estos son: mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, libertad de expresión y opinión, seguridad y consumo de drogas, gobernabilidad y seguridad social. Y explicó que hasta el mediodía de este martes se receptaron las preguntas del público para los candidatos.



La Cámara aplicó –dijo- la experiencia de los dos debates anteriores que organizó el gremio (2006 y 2012) y también se ha asesorado con las comisiones de otros países para que tenga la mejor dinámica posible y “promueva un debate de altura y sin agresiones”.



Siete de los ocho postulantes a la Presidencia de la República participarán en el evento a las 21:00, en el Centro de Convenciones. Abdalá Bucaram, Cynthia Viteri, Washington Pesántez, Patricio Zuquilanda, Paco Moncayo y Guillermo Lasso confirmaron su asistencia.



Mientras, Lenín Moreno, postulante de Alianza País (AP), declinó su participación. En una carta enviada a la CCG agradece la invitación y dice que comprende que los temas propuestos giren en torno a los intereses gremiales. “Lo que nos extraña es que la mayoría de temas propuestos para el debate no incluyan asuntos de interés social”, como la atención a las personas con discapacidad, adultos mayores, infancia o los derechos de los migrantes.



Además, el candidato de AP menciona que no duda que los temas propuestos por la CCG son centrales para democracia y está comprometido con ellos. Pero también dice que esos temas “la mayoría constituyen ejes centrales del infundado ataque al gobierno y a nuestras candidaturas, y representan un sesgo claro en nuestra de nuestra propuesta constructiva, seria y de futuro”.



Según Moreno no aceptó la invitación porque no puede respaldar un formato de debate que puede llevar a un clima de hostilidad, basado en la descalificación del que piensa distinto.



Pero su postura ha recibido críticas del resto de candidaturas, quienes han ratificado su participación mañana con o sin el postulante del oficialismo. Cynthia Viteri y Abdalá ‘Dalo’ Bucaram dedicaron parte de la jornada para reuniones con sus equipos de trabajo y ensayar para la cita. El postulante de Fuerza Ecuador por la tarde pidió a la Cámara hacer un reconocimiento técnico del lugar donde se realizará el encuentro.



Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, mencionó que el debate es una oportunidad para que los candidatos puedan mostrar sus dones de tolerancia, inteligencia emocional, comunicación y talento. “Es difícil que el debate sea manejado por los moderadores o la Cámara, sino que dependerá del talento”. Cada candidato tendrá 1:30 para responder cada pregunta y 30 segundos de derecho a la réplica, en caso de que un candidato haya sido aludido durante esa intervención. Para esto la periodista Andrea Bernal como moderadora le consultará al aludido si quiere hacer uso del derecho a la réplica. Ella ya fue moderadora en el 2012 y ha participado en un comité que elaboró las preguntas en función de los ocho temas.



El debate será transmitido en vivo a escala nacional e internacional, a través de 259 medios de comunicación entre canales de televisión, radios, plataformas digitales y redes sociales de la CCG con la etiqueta #Debate2017.