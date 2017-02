Cynthia Viteri hizo una visita ‘relámpago’ a Imbabura

La candidata socialcristiana Cynthia Viteri realizó este 6 de febrero del 2017 una visita de cuatro horas a Imbabura. En un itinerario ‘relámpago’ visitó Otavalo, Atuntaqui e Ibarra.

La Universidad de Otavalo fue su primera parada. Arribó a las 13:00, pese a que su llegada fue anunciada para las 12:00. Ahí saludó con las autoridades, estudiantes y simpatizantes. Dirigió un breve discurso en el que resaltó sus propuestas de campaña, como eliminar el examen de ingreso a la universidad.



Pero la visita programada de 25 minutos se extendió, al menos, un cuarto de hora más. Luego se subió en un jeep color rojo e inició una caravana motorizada. En el periplo le acompañaban Patricia Terán, candidata al Parlamento Andino, y Paola Veintimilla, aspirante a asambleísta nacional.



El recorrido fue interrumpido por ciudadanos que demostraban su simpatía. Incluso la candidata bajó del vehículo para responder con abrazos a los seguidores. Pero, eso alteró la agenda. Así explicó Pedro Estévez, jefe de campaña en la provincia.



Con el tiempo en contra avanzó hasta Atuntaqui, por la vía Panamericana. No ingresó a Cotacachi, como estaba previsto. Finalmente continuó su periplo hasta la capital de Imbabura. A las 16:30 se encontró con sus seguidores que le esperaban en el Obelisco de Ibarra.



Igualmente, la caravana que intentaba recorrer por el centro de la ciudad no pudo avanzar por la presencia de simpatizantes que saludaban a la única candidata femenina a la Presidencia de la República. Incluso una rueda de prensa prevista en la Cámara de Comercio de Ibarra no se realizó, pues Viteri regresó rápidamente a Quito en donde tenía que atender una entrevista televisiva.