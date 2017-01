Viteri dijo que confrontó a Guillermo Lasso para alertar a la ciudadanía sobre las mentiras en la campaña

Cynthia Viteri defendió su postura de confrontar a su adversario Guillermo Lasso durante el debate presidencial que efectuó la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un día después de ese evento, la presidenciable dijo este 26 de enero del 2017 que su actitud fue para “alertar” a los ecuatorianos sobre las mentiras en la campaña.

En una rueda de prensa en un hotel en el norte del Puerto Principal, la socialcristiana refirió que no es coherente que el candidato de la alianza Creo-SUMA ofrezca trabajo, mientras ha despedido a decenas de personas del Banco Guayaquil.

“No es coherente que una persona mientras ofrece trabajo con una mano le quite a cerca de 300 familias el trabajo al mismo tiempo con la otra. Y lo que es peor, durante esos mismo año ganó cerca de 20 millones de dólares, no es coherente”, dijo.



El tema del empleo generó un cruce entre Viteri y Lasso en el desarrollo del debate. Lasso le respondió que no la iba a atacarla porque ella "no era la enemiga del Ecuador". También le aclaró que él dejó ese banco en mayo del 2012. Además, le pidió que no confunda las políticas privadas con las públicas.



Viteri acotó que ella en este momento está en medio de dos grandes poderes: el económico y el político. Sin citar nombres hizo alusión a Lasso y al oficialista Lenin Moreno. Este último no acudió al debate.



“Esa es mi posición, yo no voy a dejar ni a mis niños, ni a mis ancianos, ni a mis enfermos catastróficos (..) en manos de dos poderes que son exactamente iguales, los dos frente al público mienten”, indicó.