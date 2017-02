Cynthia Viteri cerró su campaña en Santa Elena y Manabí 

La candidata del PSC, Cynthia Viteri, cerró su campaña presidencial en las provincias de Santa Elena y Manabí este miércoles 15 de febrero del 2017. En los dos lugares encabezó caravanas multitudinarias.

"Ha llegado la hora de que el país sepa que el Cambio Positivo impulsará una justicia sin venganza, pero también sin impunidad: Justicia verdadera", dijo.



En Santa Elena se realizó un recorrido motorizado de alrededor de 300 vehículos. Comenzó en el kilómetro 1, en la vía de acceso a Santa Elena y continuó por el mercado local.



Según Viteri, ya propuso al país las vías y las reformas institucionales. "He dejado en claro que lo alcanzaremos por el camino más rápido posible y de resultado más efectivo, es decir: una consulta popular" dijo a los medios.



"Mi tiempo no será para el desquite, sino para la reactivación económica que necesita nuestra patria. Estoy dispuesta a ser la Presidenta del Ecuador, no del rencor, sí del amor, de ese que sana los corazones y derriba las murallas", dijo según un comunicado de la Sala de Prensa de la candidata.



Mientras tanto, este jueves 16 de febrero está previsto el cierre de campaña en Guayaquil. A las 15:30 se iniciará la concentración en la Av, Barcelona frente al reparto Naval, en el oeste de la ciudad. La caravana recorrerá varias vías de la urbe hasta llegar a Malecón y Nueve de Octubre.