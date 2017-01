La Celac pasa de puntillas ante los desafíos que plantea Trump

Los presidentes de América Latina y el Caribe pasaron de puntillas en la Cumbre de la Celac ante los retos que plantean las políticas del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, en materia comercial y migratoria y se limitaron a pronunciarse contra el proteccionismo y a abogar por fortalecer la integración.

Cinco días después de su llegada a la Casa Blanca, Trump concretó hoy su amenaza de construir un muro con México, decisión que no aborda la declaración adoptada por los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en su V Cumbre, que concluyó hoy 25 de enero del 2017 en Bávaro, en el este de República Dominicana.



Los únicos presidentes que aludieron a esta decisión en sus discursos en la plenaria de la Celac fueron los de Ecuador, Rafael Correa, quien señaló que "la solución para detener la migración no son muros ni fronteras" y de Bolivia, Evo Morales, quien condenó esta medida, mientras que la vicecanciller mexicana para América Latina y el Caribe, Socorro Flores, no hizo ninguna referencia.



La declaración de la Celac se limita a rechazar "la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes".



La polémica decisión de Trump de construir un muro con México se suma a las adoptadas en los últimos días de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), firmado con México y Canadá hace 20 años, así como la retirada de su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).



Más allá de los reiterados llamados de varios presidentes a reforzar la unidad regional frente a los retos actuales, en los documentos de la declaración no hubo ninguna mención explícita a las políticas de Trump.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, cuyo país asumió hoy la presidencia temporal de la Celac prometió impulsar una "agenda fuerte" al frente de este organismo de concertación política ante las políticas de Trump.



Un llamado a fortalecer la unidad frente a las nuevas "pautas" que EEUU está marcando en la economía global fue realizado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.



Por su parte, el presidente cubano, Raúl Castro, consideró "preocupante" que el nuevo gobierno de EE.UU. haya declarado "intenciones que ponen en riego los intereses" de Latinoamérica y el Caribe en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente.



Castro afirmó que "sería deseable que el nuevo gobierno de EEUU opte por el respeto a la región".



Ante los riesgos que se ciernen sobre la economía de la región, entre ellos la volatilidad del mercado financiero internacional y el proteccionismo, los mandatarios consideran en la declaración que aprobaron hoy que la unidad es la base para enfrentar de manera coordinada esos retos, y expresan su determinación de adoptar medidas para "prever, evitar o mitigar posibles efectos en nuestras economías".



La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), tampoco fue abordada en la Cumbre.

El canciller chileno, Haroldo Muñoz, dijo que este asunto no se ha tratado en la cumbre porque solo son tres países latinoamericanos (Chile, Perú y México) los que firmaron ese acuerdo.



Si bien esta medida afecta a estos tres países latinoamericanos, para otros, como El Salvador, esta decisión resulta positiva para su economía.



El presidente boliviano incluso saludó el "fracaso" del Acuerdo de Asociación Transpacífico al considerar que su implementación hubiese destruido las exportaciones de los países no firmantes en favor los países hegemónicos y sus empresas trasnacionales.



La presencia en la cumbre del gobernante mexicano, Enrique Peña Nieto, que canceló su viaje en el último momento, se aguardaba con expectación ya que en círculos diplomáticos se esperaba un respaldo de este foro a este país ante las amenazas de Trump.



La ausencia de Peña Nieto se unió a la de los mandatarios de Chile, Panamá, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, lo que dejó la cumbre reducida a la presencia de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Haití, R. Dominicana, Guyana y Dominica.



Cuba y la crisis política de Venezuela son algunos de los temas principales a los que se refiere la declaración de Punta Cana, que también trata sobre pobreza, migración, lucha contra el narcotráfico, desarme nuclear, género y financiación al desarrollo, así como el conflicto de Las Malvinas.