Esto opinan los cubanos que viven en Quito sobre la eliminación de la política 'pies secos/pies mojados'

La tarde y noche del 13 de enero del 2017, EL COMERCIO, se trasladó a diferentes puntos de la ciudad para poder conversar con ciudadanos cubanos que viven en Quito y así conocer su opinión sobre que el presidente de Estados Unidos Barack Obama eliminó la política de “pies secos/pies mojados”.

Esta política fue adoptada en 1995 y consistía en la devolución a Cuba a los isleños que interceptaban en el mar ("pies mojados"), pero se admitían en el país los que lograban tocar tierra ("pies secos").



El pasado jueves 12 de enero del 2017, el Gobierno de Barack Obama puso fin a la política de "pies secos/pies mojados", que daba a los cubanos la posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos, un año después de llegar allí, incluso si lo hacían ilegalmente.



Una parte de los entrevistados cubanos rechazan y están inconformes frente a esta decisión del gobierno estadounidense. En cambio otros se mostraron indiferentes ante el hecho.



Los ciudadanos cubanos no quisieron revelar su nombre, sin embargo uno de ellos considera que esta situación va a repercutir principalmente en los cubanos que van a querer viajar a EE.UU en busca de mejores condiciones laborales o de progreso económico. “Los beneficios que nosotros teníamos si nos lo van a quitar, eso es seguro”, comentó.

Otro cubano opinó que esta acción de Obama afecta principalmente a sus compatriotas que se encuentran por “Centro América rumbo a EE.UU, los que están en la frontera de México o los que van por vía marítima, esto afectó el sueño de miles de cubanos”.



Tres cubanos que fueron entrevistados, trabajan en la plaza Foch, en el norte de Quito, ellos, en cambio, indicaron que la eliminación de esa ley no les afecta porque ellos trabajan aquí en Ecuador y no tienen necesidad de irse a Estados Unidos.



Uno de ellos dijo “a mí no me afecta lo que pasé allá con Cuba, yo ya hice una vida aquí en Quito, tengo mi negocio y me va bien”.