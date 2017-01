Cuatro postulantes fueron inadmitidos en el concurso para nuevo Fiscal General

La noticia se conoció la tarde de este jueves, 19 de enero del 2017. La lista de postulantes para Fiscal General se redujo de 23 a 19 personas. En una reunión que duró más de una hora, la Comisión Ciudadana de Selección, organismo encargado de elegir a la nueva autoridad, dio a conocer los nombres de los participantes que quedaron fuera en la primera etapa.

Entre los profesionales que no fueron admitidos están Jamil Castro, Jose Luis Chávez, Mónica Pesantez y Thania Moreno. Esta última es la actual fiscal provincial de Pichincha.



Según el informe de la Comisión, los cuatro incurrieron en faltas establecidas por el concurso de méritos y oposición. Entre ellas la no presentación de documentos bajo los formatos establecidos en el concurso. Otra de las fallas fue no presentar su Hoja de Vida. Además, no entregaron documentos originales o copias certificadas.



En el informe también se detalló que uno de los postulantes adeudaba pensiones alimenticias por más de dos meses. Esto lo inhabilita y por eso fue separado del concurso.