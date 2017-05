Creo-SUMA nominará a Patricio Donoso como vocal del CAL

Luego de una reunión que duró dos horas, la bancada de legisladores de Creo-SUMA decidió nominar como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) a Patricio Donoso. La bancada aseguró que en esta decisión no hubo influencia del oficialismo.

Esta moción será presentada al pleno de la Asamblea, mañana miércoles 17 de mayo de 2017. Se requiere al menos 21 votos de la bancada de Alianza País (AP) para que esa nominación pase y no se rechace como ocurrió con la primera opción de la alianza opositora, Guillermo Celi.



En la reunión, la bancada Creo-SUMA descartó los otros nombres que en un inicio se había considerando como segunda y tercera opción en caso de una negativa a Celi. Se trataba de Fernando Burbano y Luis Pachala.



Según Roberto Gómez Alcívar, jefe del bloque, esta decisión no tomó en cuenta ninguna de las observaciones hechas por el oficialismo, ya que están convencidos de que por ley esa plaza les corresponde.



Asambleístas oficialistas como Soledad Buendía y Juan Cárdenas hablaron temprano de la posibilidad de que sea Héctor Muñoz el candidato de Creo-SUMA. “No tenemos porque prestar atención lo que dicen otras organizaciones, con respecto de lo que nos toca decidir a nosotros”, dijo Gómez.



Pero hubo otros integrantes de la bancada ‘verde-flex’, como Augusto Espinosa que sí mencionaron como una opción a la que apoyarían a Patricio Donoso, quien finalmente será mocionado en el pleno del mañana, a las 14:00.



Añadió que no tienen un plan b, por lo que esperan que AP apoye está moción. Donoso, por su parte, confía en que exista el apoyo. “Yo creo que sí (lograrán los votos), porque esa silla del CAL le corresponde al primer bloque de la oposición”.