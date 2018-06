El Cpccs transitorio define ratificación o cese de Jalkh y cuatro vocales

LEA TAMBIÉN

Aunque el contenido del informe de la evaluación aún es reservado, todo apunta a que este lunes, 4 de junio del 2018, los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) serán cesados de sus cargos.

El equipo evaluador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio recomendó, según la Judicatura, una reestructuración total de la Función Judicial para garantizar la independencia.



Sin embargo, esa no es la última palabra. Desde el 31 de mayo del 2018, los consejeros analizan el documento, las pruebas escritas que presentaron los cinco integrantes de la Judicatura y la argumentación oral que hizo Gustavo Jalkh, presidente del organismo judicial.



Los otros cuatro vocales no pudieron hacer su presentación oral. Tras una discusión entre Jalkh y Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, ellos abandonaron la sala y renunciaron a ese derecho.



Los consejeros transitorios deberán valorar toda esa información con los parámetros de evaluación que ellos elaboraron, con el apoyo técnico de Naciones Unidas.



La matriz de evaluación está dividida en: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.



Estos temas, a su vez, están divididos en 21 indicadores. Y estos, en 50 subcategorías. Entre los ítems considerados están, por ejemplo, las encuestas a ciudadanos y las denuncias que las autoridades han recibido durante su gestión. En el caso de la Judicatura son 704.



Los consejeros se comunicaron durante el fin de semana, vía Skype, para adelantar el proyecto de resolución. Hoy, antes de la aprobación, se citaron otra vez en el Cpccs para darle los últimos detalles.

La sesión será a las 10:00, en el Teatro de la Universidad Central, en el norte de Quito. El objetivo de leer la resolución en ese lugar es que haya un espacio más amplio para que puedan presenciarlo las organizaciones sociales.



Myriam Félix, integrante del Consejo de Participación transitorio, explicó que la resolución contendrá el análisis punto por punto de la matriz de evaluación y se dará lectura de manera íntegra, antes de que se tome la votación.



Hay dos resoluciones posibles: la cesación de los integrantes del CJ o la ratificación en sus cargos. En cualquiera de los casos, los evaluados tendrán tres días para solicitar la revisión de la decisión. El propio Pleno del Cpccs estará a cargo de analizar este recurso.



Una vez completado ese proceso, la decisión quedará en firme. Según el mandato de evaluación, en caso de una cesación el Consejo tendrá la potestad de encargar esos cargos a cualquier ciudadano.



Hasta el momento se han hecho tres encargos. En la Fiscalía y en la Superintendencia de Economía Popular se nombró a personas que ya trabajan en las entidades. Y en la Defensoría del Pueblo, en cambio, se nombró a una profesional externa, experta en la materia.

Estos funcionarios estarán en los cargos hasta que el Cpccs concluya el proceso de designación de las autoridades titulares y definitivas. En el caso de la Judicatura, este proceso se realizará a través de ternas enviadas por las funciones e instituciones del Estado.



Empiezan las selecciones



El Consejo transitorio tiene pendiente la designación de 10 autoridades de control: Seis por concursos de méritos y cuatro por ternas enviadas por el Ejecutivo.



Esta semana empezarán tres procesos por ternas: la Procuraduría y las superintendencias de Economía Popular y de Poder del Mercado. Moreno deberá enviar tres candidatos.

La evaluación al Consejo de la Judicatura duró dos meses. Se inició el 4 de abril y hoy llega a su final. Están pendientes la fase de pruebas de descargo y audiencias públicas en los procesos de evaluación al Consejo Electoral y al ‘Súper’ de Bancos.