Costa Rica cobrará multa a extranjeros que excedan permanencia en el país

La Dirección de Migración de Costa Rica anunció hoy, lunes 19 de marzo, que a partir del 20 de abril cobrará multas a los extranjeros que excedan el tiempo de estancia que se les concedió al ingresar al país.

Las autoridades establecerán una multa de USD 100 por cada mes que el extranjero permanezca de manera irregular en el país y si la persona no quiere o no puede pagar, Migración le prohibirá la entrada por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular.



La directora de Migración, Gisela Yockchen, anunció la medida en una conferencia de prensa en la que hizo un llamado a las personas a regularizar su situación en el país y a respetar la legislación costarricense.



“La institución hace un llamado para que las personas con un estatus migratorio vencido procuren renovar cuánto antes, no solo para que no sean sujetos de multa, en caso de que deban salir del país, sino para que puedan tener el acceso a servicios de salud, educativos, financieros y otros”, declaró la funcionaria.



Las multas aplican tanto a personas no residentes como a extranjeros residentes a quienes se les venza su permiso de estadía en el país y no lo hayan renovado.



Costa Rica es un país de 4,7 millones de habitantes, de los cuales el 8 por ciento corresponde a extranjeros, la mayoría nicaragüenses, según datos oficiales.