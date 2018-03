Varios sectores de la Costa tuvieron un corte del servicio de energía eléctrica

En varios sectores de la Costa se registró un corte en el servicio eléctrico la tarde de este viernes, 2 de marzo del 2018. La interrupción generó problemas en el tráfico vehicular, principalmente en ciudades como Guayaquil y Milagro; además de la queja de ciudadanos que expresaron su malestar a través de las redes sociales.

Según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) el corte se dio en las unidades de negociode Guayaquil, Milagro, Guayas Los Ríos, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena. La causa: la desconexión del circuito 1 de la línea de transmisión ‘Quevedo-Chorrillos-Pascuales’ 230 v.

Comunicado a la ciudadanía: pic.twitter.com/n8mt9J6tt8 — CNEL EP Ilumina Tu Vida (@CNEL_EP) 2 de marzo de 2018



La interrupción en el servicio se presentó pasadas las 15:00, pero la institución informó que pasadas las 16:30 el servicio se encontraba restituido en todas las unidades.



En Guayaquil se reportó embotellamientos en avenidas como la Juan Tanca Marengo, Francisco de Orellana, Quito, Machala y otras intersecciones del centro como la Víctor Manuel Rendón y Córdova. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se hicieron presentes en el sitio para controlar el tráfico ante la falta de funcionamiento de los semáforos.



La usuaria de Twitter @BnZu dijo: “Quién está jugando con los cables de luz en Guayaquil!!!!!! Uno quiere pero no nos dejan trabajar”. También Alexandra Landázuri informó que en el km 8,5 de la vía a Samborondón no tenían energía eléctrica.



“Media hora atascado en el tráfico de la Orellana a la altura de Samanes 7, no hay luz y semáforos apagados”, se quejó David Zurita, al cuestionar a la ATM por la falta de agentes de tránsito en ese sector.