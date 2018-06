Corte alista vinculación de Rafael Correa por plagio de Balda

LEA TAMBIÉN

La audiencia en la que el expresidente Rafael Correa será vinculado a la indagación por el plagio del exasambleísta Fernando Balda será este lunes, 18 de junio del 2018.

A través de un escrito emitido ayer por la tarde, la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, dispuso que la diligencia se lleve a cabo a las 13:30, en la Corte Nacional de Justicia. Más tarde, este ente señaló que la audiencia será a las 14:00.



A esa audiencia deberá acudir un representante legal de Correa. Pero en el escrito emitido por la jueza Camacho también se hace referencia a un poder presentado por el abogado Caupolicán Ochoa. Según la magistrada, ese documento no es “suficiente” para que el jurista sea abogado del exmandatario en esta causa.



La jueza recordó que Correa designó ante la Fiscalía General del Estado a Alexis Mera como su defensor.



En un correo remitido a este Diario hace cinco días, Mera dijo que el portavoz de Correa será Ochoa.



En su versión emitida el 24 de mayo, el expresidente de la República aseguró desconocer los hechos que se investigan. “No excluyo que el caso investigado sea un ajuste de cuentas dados los antecedentes penales de Fernando Balda, incluyendo demandas de alimentos, y si fue un abuso policial fue repudiable”.

Pero la Fiscalía ha encontrado elementos “suficientes” para vincular a Correa en el caso.



Como parte de las últimas diligencias en esta fase de investigación, que se cerrará el 18 de julio, el viernes estaba programado que el exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, acuda a la Fiscalía para ampliar su versión en torno a los hechos que se investigan.

La diligencia debía empezar a las 16:00, pero no llegó. A través de un documento pidió que se cambie la fecha para su comparecencia.



Quienes sí llegaron al lugar fueron Balda y sus abogados.



Antes de ingresar, Felipe Rodríguez, defensor del exlegislador, se pronunció respecto a la audiencia de vinculación y mencionó que una vez que se vincule al exmandatario presentará de forma inmediata una acusación particular en su contra.



La defensa de Balda acusa a Correa de ser el autor intelectual del secuestro perpetrado el 13 de agosto del 2012, en Bogotá, Colombia. “Durante la audiencia será la Fiscalía la encargada de fundamentar de forma oral los motivos por los cuales solicitó la vinculación del expresidente. Nosotros solo hacemos un acompañamiento”.



El expresidente Correa tendrá 30 días para presentar, a través de sus abogados, las pruebas de descargo que considere pertinentes.



Rodríguez cree que el exjefe de Estado será la última persona en ser vinculada al caso. “Ya no hay más tiempo para que la Fiscalía relacione a alguien más en el proceso, pero se podrían abrir otras causas”.

Al salir de la Fiscalía, Balda aseguró sentirse satisfecho de que la jueza Camacho haya fijado el día para la audiencia de vinculación. “Ha llegado el momento para que el expresidente enfrente a la Justicia”.



La Fiscalía todavía tiene pendiente receptar las versiones de más policías y exfuncionarios. Entre ellos aparece Fernando Alvarado, exfuncionario del anterior Gobierno y persona cercana a Correa.



El exsecretario de Comunicación deberá presentarse en la Fiscalía el lunes a las 09:00.



También fueron convocados para dar su testimonio el exviceministro del Interior, Javier Córdova; el exfiscal general, Galo Chiriboga; la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y el exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, de quien se desconoce su ubicación.



En su comparecencia, al exmandatario se le preguntó sobre los criterios utilizados para esas designaciones. La respuesta fue: “A Pablo no lo conocía”. Y cuando se le preguntó si mantenía reuniones directas o personales con Romero dijo: “De seguro, como con todos mis ministros”.



El martes, Stalin Oviedo, abogado del exfuncionario, confirmó que sí dará su versión.

En contexto

​

El plagio del exasambleísta Fernando Balda se produjo el 13 de agosto del 2012, en Bogotá, Colombia. Balda vivía en ese país porque en Ecuador tenía una sentencia de dos años por calumnias en contra del expresidente de la república Rafael Correa.