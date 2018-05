Correístas y morenistas se unen en la Asamblea y niegan debate para apoyar labor del Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pedido del legislador Luis Pachala, del movimiento Creo, para cambiar el orden del día de la sesión 512 no fue aprobado. La iniciativa, que tuvo 61 votos a favor, buscaba emitir una resolución de respaldo al trabajo que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

La iniciativa de resolución tenía dos puntos. El primero era respaldar al Cpccs transitorio, designado por la Asamblea el 28 de febrero del 2018. El segundo punto era requerir el Consejo que informe de sus actividades respecto del cumplimiento expreso de lo decido en la consulta popular.



“Existe una enorme preocupación en el país frente a voces aisladas que buscan entorpecer el trabajo del Consejo. Esta resolución no tiene colorido político”, dijo Pachala la tarde de este jueves 3 de mayo del 2018.



Los 31 votos negativos y las 18 abstenciones provinieron de las bancadas de Alianza País y de la Revolución Alfarista. César Litardo, integrante del primer grupo, señaló que existen preocupaciones por el trabajo desempeñado por el Consejo.



“Hoy (3 de mayo) fue posesionado el nuevo Fiscal del país. Cuando claramente la Constitución y la ley establecen que el Cpccs lo escogerá y la Asamblea lo posesionará”, recordó el Legislador. Aunque no quiso adelantarse a un posible enjuiciamiento político, recordó que en los anexos de la pregunta 3 del referendo se da esa posibilidad.



Para Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano, no se violentó la Ley ni el mandato popular ya que -a su criterio- no hubo una posesión del nuevo Fiscal. Sino que se hizo un encargo, por lo que el Cpccs no estaría arrogándose funciones.



Quien sí habló de un posible proceso de fiscalización a los consejeros transitorios fue Soledad Buendía de la Revolución Alfarista. “No se puede violentar la Ley y arrogarse funciones. Es fundamental que el Estado fortalezca sus instituciones… (sobre un juicio político) tendríamos que analizarlo al interior pero sí rechazamos esas violaciones a la Constitución y la Ley”.